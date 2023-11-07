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В Дагестане задержан замглавы МВД

Олена Бутырска
7 ноября 2023 г.

Против заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова возбуждено уголовное дело о взятке в особо крупном размере, у него дома и на рабочем месте прошли обыски.

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Российские полицейские
Российские полицейскиеФото: Valentin Yegorshin/TASS/dpa/picture alliance

Против заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова возбуждено уголовное дело о взятке в особо крупном размере, сообщило во вторник, 7 ноября, управление ФСБ по республике. По делу также проходит заместитель начальника следственного управления МВД по Дагестану Далгат Абдулгапуров. Оба высокопоставленных сотрудника МВД задержаны, у них на работе и по месту жительства прошли обыски, проведенные сотрудниками центрального аппарата ФСБ.

Руфат Исмаилов получил свой пост 4 декабря 2019 года, до этого несколько месяцев работал в качестве временно исполняющего обязанности. 

В конце октября по Северному Кавказу прокатилась волна антисемитских акций

29 октября  несколько сот человек штурмовали  аэропорт   Махачкалы, за участие в акции были задержаны более 200 человек, большинство из которых понесли административную ответственность, еще 11 проходят как подозреваемые. Стихийный антиизраильский митинг прошел в Махачкале. Такая же акция состоялась в столице Карачаево-Черкесии Черкесске. В столице Кабардино-Балкарской Республики Нальчике неизвестные подожгли строящийся Еврейский религиозный национально-культурный общинный центр.

В городе Хасавюрт в республике Дагестан  толпа собралась у отеля "Фламинго", требуя доказать, что там нет евреев. Собравшиеся бросали в сторону гостиницы камни и кричали "Аллах Акбар".

Смотрите также:

Война Израиля с ХАМАС: позиция Кремля и угрозы евреям в РФ

 

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