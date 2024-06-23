В Дагестане проводят контртеррористическую операцию

В Дербенте и Махачкале ввели режим КТО в связи с нападениями боевиков, при которых погибли полицейские, священник и охранник церкви. В обоих городах возобновились перестрелки, сообщают российские СМИ.

В Дербенте и Махачкале вечером в воскресенье, 23 июня, ввели режим контртеррористической операции (КТО) в связи с нападениями вооруженных боевиков, при которых, по данным МВД Дагестана, погибли уже шесть полицейских. В обоих городах возобновились перестрелки, сообщают российские СМИ.

В Махачкале - стрельба возле церкви, в Дербенте - штурм дома

В Махачкале боестолкновения происходят возле церкви, сообщает МВД. В самом храме забаррикадировались 19 служителей и прихожан, которые укрылись от боевиков, сейчас они вне опасности, сообщает агентство ТАСС.

При этом издание "Медиазона" установило по видеозаписям перестрелок, что столкновения происходят в двух местах города, вблизи каждого из них расположены православные храмы - Свято-Успенский собор Махачкалы и храм святого Равноапостольного Князя Владимира.

По последним данным МВД, силовики в Махачкале убили четверых боевиков.

В Дербенте двое боевиков "засели в одном из зданий близ ресторана "Хаял", силовики готовятся к штурму дома, сообщает "Интерфакс". Центральная часть Дербента обесточена, передает корреспондент агентства ТАСС.

Что известно о нападавших?

Источник в правоохранительных органах Дагестана рассказал агентству РБК , что нападавшие могут иметь отношение к "международным террористическим организациям". "Судя по действиям нападавших, их выкрикам и внешнему виду, террористы принадлежат к исламистской террористической организации", - сказал источник.

По его словам, силовики уверены в том, что теракт был спланирован заранее, поскольку убийство священника в Дербенте произошло в день православного праздника Святой Троицы.

Одним из боевиков мог быть сын главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, который в прошлом сам работал полицейским, пишет РБК. Издание "Верстка" со ссылкой на источник сообщает , что в нападении на полицейских в Махачкале участвовали двое сыновей Омарова. Сам Омаров задержан и дает показания в полиции, а в его доме проходит обыск, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Теракт в Дербенте и Махачкале

Группа вооруженных боевиков 23 июня обстреляла синагогу и православный храм в Дербенте. При нападении был убит священник Церкви Покрова Пресвятой Богородицы и расстрелян охранник храма. Синагога загорелась. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале.

По последним данным МВД, в общей сложности погибли шесть сотрудников полиции, еще 12 получили ранения. По данным муфтията Дагестана, общее число погибших достигло девяти человек, семь из них - правоохранители, пострадали 25 человек.