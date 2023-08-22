В Дагестане переименовали стадион имени Исинбаевой

Спортсменка прямо не осуждала войну, но летом переехала из России в Испанию, чем вызвала возмущение прокремлевских активистов и чиновников.

В Махачкале стадион имени двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой переименовали в "Труд". Об этом говорится в постановлении правительства Дагестана, внимание на которое СМИ обратили в понедельник, 21 августа.

Решение было принято 18 августа. За месяц до этого переименовать стадион предлагал глава Дагестана Сергей Меликов. "Многие из нас помнят, как скоропалительно, без учета мнения горожан, легкоатлетический стадион в центре Махачкалы шесть лет назад был переименован в честь Елены Исинбаевой. Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, - для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона", - сказал тогда Меликов.

По его словам, название стадиона должны были выбрать жители Дагестана. "Допускаю, что люди и вовсе захотят вернуть прежнее название "ТРУД". А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России", - заключил глава республики.

Исинбаева уехала из России

В июне испанская газета El Digital Sur написала, что Исинбаева переехала на остров Тенерифе. Позже команда Алексея Навального подтвердила, что Исинбаева купила там два дома. По мнению расследователей, таким образом она могла получить ВНЖ Испании.

Исинбаева была доверенным лицом президента России Владимир Путина на выборах 2012 и 2018 годов, активно поддерживала его, имела воинское звание майора. Кроме того, она входила в рабочую группу, переписавшую Конституцию, что позволило Путину обнулить президентский срок.

После отъезда из России Исинбаева ничего не говорила про развязанную Россией войну. В своем посте от 17 июля спортсменка утверждала, что присвоенное ей звание майора носит "номинальный характер", так как она "не состоит и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ".

Спортсменка также сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит деятельность в МОК, так как "никаких сомнений" в ее отношении у организации нет. "Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фэйковые статьи и информацию: я человек мира, всегда была и ею останусь", - заявила Исинбаева.

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