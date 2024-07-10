В Дагестане арестован отец одного из участников теракта

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, сын которого был убит во время недавнего теракта в Махачкале, арестован судом по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. Об этом поздним вечером во вторник, 9 июля, сообщило издание "Медиазона". По версии следствия, чиновник фиктивно устроил двоих жителей Сергокалы на работу в сельскую газету и забирал их зарплату себе. Общая сумма ущерба с 2016 по 2022 год, по оценкам правоохранителей, составила 697 тыс. рублей.

Омаров только 4 июля вышел из спецприёмника на свободу, но спустя двое суток был задержан вновь - теперь по делу об экономических преступлениях.

Теракты в Дагестане

Группа боевиков 23 июня обстреляла православные храмы и синагогу в Дербенте и Махачкале. В результате погиб 21 человек, включая 16 полицейских. Той же ночью стало известно, что все пять преступников, участвовавших в теракте, убиты. Одним из них оказался сын Магомеда Омарова - Осман.

До теракта Магомед Омаров исполнял обязанности главы Сергокалинского района Дагестана. 23 июня он подал в отставку. На следующий день Омарова исключили из партии "Единая Россия". В тот же день он вместе с пятью другими своими сыновьями был приговорен судом к 10 суткам административного ареста за мелкое хулиганство (нецензурная брань в общественном месте).