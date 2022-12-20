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Столб пламени на фоне домов в районе взрыва газопровода Уренгой - Помары - Ужгород, 20 декабря
Место взрыва на участке газопровода Уренгой - Помары - Ужгород, 20 декабряФото: PRO GOROD 21 CHUVASH Telegram Channel via REUTERS
ОбществоРоссия

В Чувашии перекрыт трубопровод, поставлявший газ в Европу

Екатерина Венкина
1 ч. назад

После взрыва на участке магистрального газопровода Уренгой - Помары - Ужгород в Вурнарском районе Чувашии фрагмент трубы был перекрыт. Газопровод служит основным маршрутом поставок российского сырья в Европу.

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В Чувашии после взрыва, разгерметизации и возгорания в Вурнарском районе на участке магистрального газопровода Уренгой - Помары - Ужгород, по которому шли поставки через Украину в Европу, перекрыт фрагмент трубы. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщили в пресс-службе главы Чувашии Олега Николаева.

"Транспортировка газа потребителям обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам", - утверждают в эксплуатирующей компании "Газпром трансгаз Нижний Новгород". Погибли три сотрудника Заволжского линейно-производственного управления магистральных газопроводов, еще один человек пострадал.

Перед взрывом эксплуатирующая организация проводила на газопроводе ремонтные работы. Факельное горение на месте инцидента потушили, возгорание локализовано. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Основной маршрут поставок российского газа в Европу

На фоне ЧП цена газа в нидерландском хабе TTF подскочила к 16.47 мск до 108,10 евро за мегаватт-час по базовому месячному контракту. В начале дня сырье торговалось в районе 105 евро за мегаватт-час.

Газопровод, построенный в 1980-х годах, служит основным маршрутом поставок российского газа в Европу.

Накануне, 19 декабря, страны Евросоюза договорились ввести временный потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час, механизм регулирования цены вступает в силу с 15 февраля.

Он должен срабатывать, когда такая цена на газ на месяц вперед (то есть на поставки в следующем месяце) на европейском рынке будет держаться три дня подряд. За основу берется газовый индекс TTF.

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