В четырех областях РФ сообщили об атаке дронов

Губернаторы Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областей заявили, что силы ПВО сбили украинские дроны. Глава Липецкой области также предупредил об опасности атаки беспилотников.

Главы четырех российских регионов сообщили в ночь на среду, 13 марта, об отражении атаки беспилотников. По данным губернаторов, в Брянской области были сбиты восемь украинских дронов, в Белгородской и Курской - по шесть, в Воронежской - один.

В то же время об опасности атаки беспилотников сообщили власти Липецкой области. "Со стороны Украины приближаются беспилотные летательные аппараты. Все силы и средства приведены в максимальную готовность", - написал в Telegram губернатор Игорь Артамонов.

О пострадавших и серьезных разрушениях в результате падения БПЛА, в том числе детонировавших, нигде не сообщается. Однако в Белгородской области один сотрудник промышленного предприятия получил ранения при обстреле города Шебекино, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Предыдущей ночью об атаке беспилотников сообщили власти девяти регионов России. Дроны атаковали Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Орловскую и Тульскую бласти. В Нижегородской и Орловской областях от ударов пострадали топливные объекты.

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