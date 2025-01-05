В четырех аэропортах РФ из-за дронов ограничивали полеты

Аэропорты Казани, Нижнекамска, Ижевска и Перми временно не принимали и не отправляли рейсы по соображениям безопасности. Вскоре ограничения были сняты. Ночью несколько регионов РФ атаковали украинские дроны.

Временные ограничения на прием и отправку рейсов были введены в воскресенье, 5 января, в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ижевска и Перми. Об этом сообщило государственное агентство ТАСС в 10.12 по московскому времени. Росавиация объяснила введение ограничений "обеспечением безопасности полетов гражданских судов". В 10.48 стало известно, что в аэропорту Ижевска ограничения сняты. Спустя несколько минут аналогичные сообщения появились об аэропортах Казани, Нижнекамска, а затем и Перми.

Атаки украинских дронов в нескольких регионах РФ

Ночью беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую, Брянскую, Воронежскую, Белгородскую и Орловскую области России. В частности, в Ростовской области были атакованы город Таганрог и - в третий раз за последний месяц - военный аэродром Миллерово.

По официальным данным, пострадавших нет. В Минобороны РФ заявили об уничтожении 61 украинского дрона.

Закрытия российских аэропортов из-за угрозы дронов

С начала войны в Украине в российских аэропортах стали периодически вводить ограничения на полеты из-за угрозы обстрела украинскими дронами. Так, вечером 1 января временно закрывались аэропорты Калуги, Пензы, Саранска, Саратова, Ульяновска и Казани.

Утром 27 декабря режим закрытого неба вводился в Сочи, Астрахани, Волгограде, Казани, Самаре, Грозном и Махачкале. А за день до этого из-за угрозы беспилотников временно прекращали работу все четыре основных воздушных гавани Москвы - аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.