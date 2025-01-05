  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
КонфликтыРоссия

В четырех аэропортах РФ из-за дронов ограничивали полеты

Кира Красовская
5 января 2025 г.

Аэропорты Казани, Нижнекамска, Ижевска и Перми временно не принимали и не отправляли рейсы по соображениям безопасности. Вскоре ограничения были сняты. Ночью несколько регионов РФ атаковали украинские дроны.

https://p.dw.com/p/4opa1
С начала войны в Украине аэропорты РФ стали закрывать из-за угрозы БПЛА
С начала войны в Украине аэропорты РФ стали закрывать из-за угрозы БПЛАФото: Leonid Faerberg/Aviation-Image/picture alliance

Временные ограничения на прием и отправку рейсов были введены в воскресенье, 5 января, в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ижевска и Перми. Об этом сообщило государственное агентство ТАСС в 10.12 по московскому времени. Росавиация объяснила введение ограничений "обеспечением безопасности полетов гражданских судов". В 10.48 стало известно, что в аэропорту Ижевска ограничения сняты. Спустя несколько минут аналогичные сообщения появились об аэропортах Казани, Нижнекамска, а затем и Перми.

Атаки украинских дронов в нескольких регионах РФ

Ночью беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую, Брянскую, Воронежскую, Белгородскую и Орловскую области России. В частности, в Ростовской области были атакованы город Таганрог и - в третий раз за последний месяц - военный аэродром Миллерово.

По официальным данным, пострадавших нет. В Минобороны РФ заявили об уничтожении 61 украинского дрона.

Закрытия российских аэропортов из-за угрозы дронов

С начала войны в Украине в российских аэропортах стали периодически вводить ограничения на полеты из-за угрозы обстрела украинскими дронами. Так, вечером 1 января временно закрывались аэропорты Калуги, Пензы, Саранска, Саратова, Ульяновска и Казани.

Утром 27 декабря режим закрытого неба вводился  в Сочи, Астрахани, Волгограде, Казани, Самаре, Грозном и Махачкале. А за день до этого из-за угрозы беспилотников временно прекращали работу все четыре основных воздушных гавани Москвы - аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Украинский беспилотник UJ-22 Airborne

ГУР: Дроны могут атаковать цели в 2000 километров от границы Украины

ГУР: Дроны могут атаковать цели в 2000 километров от границы Украины

Украинские БПЛА способны поражать цели на расстоянии в 2 тысячи километров в глубине РФ, заявил представитель ГУР Минобороны Украины. По его словам, взрывы в удаленных российских регионах происходят не просто так.
Конфликты28 декабря 2024 г.
external

Массированный удар по Украине в Рождество. Версии крушения самолета Баку-‎Грозный

Массированный удар по Украине в Рождество. Версии крушения самолета Баку-‎Грозный

Утром 25 декабря российские войска нанесли массированный удар по городам ‎Украины. Под ударом оказались энергообъекты страны. Российские ‎войска выпустили более 70 баллистических ракет и 100 ударных дронов, заявил ‎президент Украины Владимир Зеленский. На территории страны введены ‎ограничения на потребление электроэнергии. ‎
25 декабря 2024 г.29:49 мин.
Башня, поврежденная дроном в квартале "Москва-Сити", 1 августа 2023 года

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

С мая Москву и область атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Власти РФ винят Киев, Украина отмалчивается. Где происходили атаки весной и летом 2023 года и каков ущерб от них - в галерее DW.
Конфликты28 августа 2023 г.13 фото