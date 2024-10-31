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В Черкесске в жилом доме взорвался газ, есть погибшие

Ольга Лебедева
31 октября 2024 г.

В результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Черкесске погибли три человека. В двух подъездах разрушено несколько квартир. Продолжается разбор завалов.

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Пожарные в России
В результате взрыва газа есть погибшие, фото из архиваФото: Russia Emergencies Ministry/dpa/picture alliance

В многоквартирном жилом доме в Черкесске ранним утром  в четверг, 31 октября, произошел взрыв газа, разрушивший несколько квартир в двух подъездах. В результате взрыва два человека погибли и 11 пострадали, заявила пресс-служба управления МЧС по Карачаево-Черкесии. 

В свою очередь Telegram-каналы передают, что число жертв возросло до трех человек. Еще три человека были извлечены из-под завалов пятиэтажного дома на улице Лободина живыми, указывается далее.

К разбору завалов привлекли тяжелую технику

В Минздраве сообщили, что один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Продолжается разбор завалов, к работам привлекли тяжелую технику. Из дома эвакуировали из дома 52 человека, указали в МЧС.

"В данный момент на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы 195 специалистов с применением 42 единиц техники, из них от МЧС России привлечены 76 спасателей и 17 единиц техники", - сообщается далее.

По данным Telegram-канала Shot, в результате взрыва в столице северокавказской республики серьезно пострадали или разрушены не менее 10 квартир. Эпицентром взрыва, по этой информации, была квартира на пятом этаже, в которой проживает душевнобольная пожилая женщина.

В России в последние годы подобные аварии участились, аналогичные инциденты имели место среди прочего в Нижнем Тагиле, Балашихе, на Сахалинеи в Нижневартовске.

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