В центре Кельна вновь прогремел взрыв

В Кельне - второй взрыв за неделю. Он прогремел рано утром в магазине одежды, пострадавших нет. Связан ли инцидент с предыдущим взрывом - пока неизвестно.

Утром в среду, 18 сентября, полиция начала крупномасштабную операцию в центре Кельна: в 5 часов утра в магазине одежды, расположенном на улице Эренштрассе , прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Прибывшие на место спасатели потушили возгорание, никто не пострадал. В здании, где произошел взрыв, выбиты стекла. Полиция оцепила район происшествия в целях сохранности улик, сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел всего в нескольких сотнях метров от ночного клуба, возле которого двумя днями ранее взорвалось зажигательное устройство. Тогда в результате взрыва пострадал 53-летний уборщик, получивший повреждения барабанной перепонки. Связаны ли оба происшествия между собой, пока неизвестно. В полиции воздержались от выводов, указав, что расследование находится на начальной стадии.

Полиция разыскивает подозреваемого во взрыве 16 сентября

Сейчас полиция с помощью записей с камер видеонаблюдения разыскивает подозреваемого во взрыве, произошедшем 16 сентября. На кадрах, полученных с камер на улице Гогенцоллернринг, видно, как человек в толстовке оставил под окном ночного клуба синий пакет, предположительно с зажигательным устройством, а затем поджег его.

По словам правоохранительных органов, сложность с расследованием нового взрыва заключается в том, что на улице Эренштрассе не установлены полицейские видеокамеры, имеются ли там другие источники видеонаблюдения и достаточно ли будет их данных, пока неизвестно.