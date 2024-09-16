В центре Кельна прогремел взрыв

В Кельне проходит крупномасштабная полицейская операция после того, как ранним утром в понедельник, 16 сентября, в центре города прогремел взрыв. Закрыт для движения участок внутреннего транспортного кольца - улица Гогенцоллернринг между площадями Рудольфплац и Фризенплац, сообщила полиция.

Правоохранители призвали избегать района проведения операции. Детали пока не сообщаются.

Как отмечает газета Kölner Stadtanzeiger, на место инцидента были вызваны пожарные, но необходимости в тушении пожара не было. По данным издания, взрыв произошел в ночном клубе Vanity Club Cologne. При этом неясно, имела ли место целенаправленная атака. О возможных пострадавших не сообщается.

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