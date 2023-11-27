В Чехию вновь поступает российский газ

Некоторые трейдеры с октября начали импортировать в Чехию российский газ. Он не поступал в страну с начала 2023 года.

С октября некоторые трейдеры вновь начали импортировать в Чехию российский газ, сообщил министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела в соцсети Х.

По его данным, за 2023 год в страну поступило 79,6 млн кубометров газа из РФ против 6451 млн кубометров из других источников. Таким образом, доля российского газа от общего объема поставок за год составила 1,2 процента.

"Нам не нужен импорт российского газа в Чехию - мы и так без проблем создали запасы на эту зиму. Однако на этой неделе из ежемесячных данных ERO (чешского регулятора. - Ред.) мы узнали, что с октября некоторые трейдеры все же начали импортировать к нам газ из России", - отметил глава чешского Минпрома.

Он пояснил, что импорт российского газа в ЕС не подпадает под санкции, поскольку некоторые страны до сих пор не могут без него обойтись. "Однако я считаю правильным, чтобы конечные потребители были проинформированы, если они приобретают газ у поставщиков, которые закупают его в России", - подчеркнул министр.

По словам Сикелы, с учетом последних событий "необходимо подумать, вводить ли ограничительные меры на национальном уровне или продолжать координировать действия в рамках ЕС". При этом он считает, что Чехия все же преодолела зависимость от российского газа - до конца 2022 года около 97 процентов газа поступало в страну из РФ, но Прага решила от него отказаться из-за войны России против Украины.

Вместе с тем эксперты отмечают значительный рост российских поставок в Чехию за последние месяцы. Так, главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда, ссылаясь на информацию агентства Bloomberg, заявил, что с начала октября вырос объем поставок на перегрузочной станции в Ланжготе. По его словам, сейчас до 40 процентов импортируемого в Чехию газа поступает из России.

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