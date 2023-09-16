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В Праге прошел очередной антиправительственный митинг

Лиза Ламбрехт
17 сентября 2023 г.

Тысячи людей в столице Чехии протестовали против роста цен, требуя отставки правительства и прекращения военной помощи Украине. Акцию организовала партия PRO, известная пророссийскими взглядами.

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Антиправительственная демонстрация в Праге
Антиправительственная демонстрация в ПрагеФото: Petr David Josek/AP Photo/picture alliance

В Праге несколько тысяч человек вышли в субботу, 16 сентября, на митинг "Чехия против бедности". Участники требовали отставки правоцентристского правительства Петра Фиалы, обвиняя власти в игнорировании экономических проблем, а также призывали прекратить поддержку Украины, защищающейся от российского военного вторжения.

Акцию организовала не входящая в парламент оппозиционная партия "Право, уважение, профессионализм" (PRO), известная своими пророссийскими и националистическими взглядами. По данным чешского информационного агентства CTK, демонстрация собрала около 10 000 человек. Организаторы в PRO заявили о сотне тысяч участников. Подобная акция проходит в Праге уже не в первый раз - демонстрации против роста цен и поддержки Украины проводятся с сентября 2022 года.

Призывы к выходу из НАТО

Некоторые протестующие несли транспаранты с призывами к выходу Чехии из НАТО. Они критиковали правительство во главе с премьер-министром Петром Фиалой за рост цен на продукты питания и энергоносители - инфляция в Чехии хоть и замедлилась по сравнению с прошлым годом, однако все еще остается на высоком уровне.

Лидер PRO Йиндржих Райхл также обвинил чешское правительство в "выполнении приказов Брюсселя" и раскритиковал власти за помощь Украине и тесные связи с Соединенными Штатами.

В тот же день перед Национальным музеем в Праге состоялась менее массовая контрдемонстрация. Ее участники призывали к единству Евросоюза в поддержке Украины.

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