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В Чехии арестованы активы бизнесмена из РФ Евтушенкова

Екатерина Венкина
20 мин. назад

Власти Чехии заблокировали банковские счета ряда компаний, принадлежащих российскому миллиардеру Евтушенкову, а также арестовали его активы стоимостью в 100 млн крон, сообщило Чешское телевидение.

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Карловы Вары
Карловы Вары (фото из архива)Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Власти Чехии заблокировали банковские счета ряда компаний, принадлежащих российскому миллиардеру Владимиру Евтушенкову, а также арестовали его активы стоимостью в 100 млн чешских крон (4,16 млн евро). Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщило Чешское телевидение (Česká televize).

По данным телеканала, в числе арестованных активов бизнесмена - пятизвездочный отель Savoy Westend в Карловых Варах. Арест наложен Управлением финансового анализа Чехии.

В настоящее время гостиница работает в ограниченном режиме. По словам руководства отеля, сотрудники рискуют потерять работу.

Общую стоимость имущества Евтушенкова в Карловых Варах оценили более чем в 500 млн чешских крон (свыше 20,8 млн евро).

Евтушенков и его сын - в санкционном списке Чехии

Чехия 28 июня внесла российского предпринимателя Владимира Евтушенкова и его сына Феликса в санкционный список, сообщало Чешское радио. Бизнесмену и его сыну был запрещен въезд в страну, а также проведение финансовых операций через чешские структуры, его активы предписывалось заморозить.

Как передавало Чешское радио со ссылкой на документы, компании, давно связанные с концерном АФК "Система", который основал Владимир Евтушенков, поставляют системы вооружения для ВС РФ.

В апреле 2022 года Евтушенков покинул пост председателя совета директоров "Системы".

В 2021 году бизнесмен занимал 41 место в рейтинге Forbes, включавшем 200 богатейших бизнесменов, его состояние оценивалось в 3,4 млрд долларов (3,8 млрд евро).

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