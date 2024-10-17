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В ЦАХАЛ проверяют сведения о возможном убийстве лидера ХАМАС

Екатерина Венкина
17 октября 2024 г.

По данным ЦАХАЛ и ШАБАК, ходе операций Армии обороны Израиля в секторе Газа убиты три террориста, одним из них мог быть Яхья Синвар - лидер ХАМАС в Газе.

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Яхья Синвар
Яхья Синвар (фото из архива)Фото: Wissam Nassar/Xinhua/picture alliance

В ходе операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа убиты три террориста. Об этом в четверг, 17 октября, сообщили в Вооруженных силах Израиля и в ШАБАК (Службе общей безопасности). 

ЦАХАЛ и ШАБАК проверяют вероятность того, что одним из террористов был лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар. "На данном этапе личности террористов не могут быть подтверждены", - говорится в совместном заявлении.

"В здании, где были ликвидированы террористы, не было обнаружено никаких признаков присутствия заложников", - отмечается в нем далее. Израильские силы в этом районе "продолжают действовать с необходимой осторожностью", добавили в ЦАХАЛ и ШАБАК.

Члены кабинета безопасности Израиля проинформированы, что Синвар, скорее всего, мертв, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух чиновников. Две израильские телекомпании, KAN и N12 News, также сославшись на израильских чиновников, сообщили, что лидер ХАМАС мертв.

Проводится анализ ДНК

Проводится анализ ДНК, чтобы идентифицировать останки, передало агентство AP со ссылкой на представителя израильской службы безопасности. В палестинском радикальном исламистском движении ХАМАС пока никак не прокомментировали сообщения. 

Синвар был одним из главных архитекторов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, и Израиль подчеркивал, что приложит усилия для его ликвидации. 

До недавнего времени считалось, что Синвар, предположительно, скрывался в системе подземных туннелей. 

Предшественник Синвара на посту главы политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране. ХАМАС и Иран возложили ответственность за убийство на Израиль. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал ответить возмездием. Сам Израиль не комментировал убийство Хании.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли около 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль. ЦАХАЛ проводит против него на юге Ливана военную операцию.

Иран, который уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты, финансирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Израиля в секторе Газа.

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