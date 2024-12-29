  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаГермания

В бундестаге призывают продолжить реформирование армии

Александра Иванова
29 декабря 2024 г.

Пополнение рядов вооруженных сил должно стать главной темой в 2025 году, считает уполномоченная германского бундестага по делам военнослужащих бундесвера Эва Хёгль.

https://p.dw.com/p/4oeqP
Танки бундесвера во время учений в Нижней Саксонии (фото из архива)
Танки бундесвера во время учений в Нижней Саксонии (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/P. Schulze

Вторжение России в Украину в феврале 2022 года привело к изменениям в сфере германского бундесвера, однако цели этих преобразований не достигнуты до сих пор. Такое мнение высказала уполномоченная германского бундестага по делам военнослужащих бундесвера Эва Хёгль (Eva Högl) в интервью агентству dpa, обнародованном в воскресенье, 29 декабря.

"Смена эпох" - это и задача для дальнейших реформ и ускоренных темпов, - заявил Хёгль, подразумевая получившее широкое распространение в Германии слово Zeitwende, к которому прибег канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), описывая политическую ситуацию после начала войны в Украине. - Это относится к материалу, персоналу и инфраструктуре. Там мы еще не достигли своих целей".

Уполномоченная германского бундестага по делам военнослужащих бундесвера Эва Хёгль, 2023 год
Уполномоченная германского бундестага по делам военнослужащих бундесвера Эва ХёгльФото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

В этом контексте Эва Хёгль, кроме прочего, призвала увеличить оборонный бюджет Германии после досрочных выборов в бундестаг, намеченных на 23 февраля 2024 года. 

Нехватка военнослужащих в Германии

По данным Хёгль, в ФРГ до сих пор не удалось довести численность военнослужащих бундесвера до желаемого показателя в 203 000 человек. Конкретно до этого уровня не хватает 20 000 военнослужащих. Кроме того, многие должности в бундесвере остаются не занятыми, посетовала она в интервью.

Что касается фактической боеготовности, то во многих подразделениях, по словам уполномоченной, она составляет всего лишь около 50%, что "явно слишком мало". "Персонал (вооруженных сил. - Ред.) я считаю самой важной темой в 2025 году", - заявила собеседница dpa.

Об обязанности проходить службу на пользу обществу

При этом она высказалась за введение широко трактуемой обязанности проходить службу на пользу обществу как для мужчин, так и для женщин. "Я выступаю за год на пользу обществу и одобрила бы, если бы он стал обязательным, - указала Хёгль. - С целым рядом возможностей: культура, окружающая среда, социальный сектор, организации, связанные с использованием синей сирены (скорая помощь, полиция, службы спасения. - Ред.), и вооруженные силы, и это - для всех полов". По ее мнению, введение подобной обязательной службы на пользу обществу послужило бы его сплочению.

Между тем подобные планы отличаются от того, что продвигает нынешний министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius). Последний намерен восстановить систему воинского учета и сделать обязательным для молодых людей предоставление информации о своей готовности пройти военную службу, напоминает dpa.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Флаги Европейского Союза и Украины на акции солидарности с Киевом у Бранденбургских ворот в Берлине

Тысяча дней войны России против Украины

Тысяча дней войны России против Украины

Украина отражает российскую агрессию более двух с половиной лет. Основные моменты этой тысячи дней - в фотогалерее DW.
Конфликты19 ноября 2024 г.17 фото
external

Бундесвер помогает обучать служебных собак для Украины

Бундесвер помогает обучать служебных собак для Украины

В вооруженных силах Германии с этого года обучают украинских инструкторов по дрессировке служебных собак. Животные будут задействованы в боевых подразделениях в Украине, чтобы обнаруживать мины и охранять объекты, а также выполнять боевые задания. Съемочной группе DW удалось увидеть на полигоне на западе ФРГ, как происходит обучение.
Конфликты14 ноября 2024 г.03:40 мин.
Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи (фото из архива)

Главнокомандующий НАТО планирует крупнейшее вооружение альянса

Главнокомандующий НАТО планирует крупнейшее вооружение альянса

По словам американского генерала Каволи, "Россия представляет собой постоянную угрозу для альянса и безопасности всей Европы", потому что все чаще взаимодействует с такими странами, как Китай и Северная Корея.
Политика20 октября 2024 г.
Показать еще