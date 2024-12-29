В бундестаге призывают продолжить реформирование армии

Вторжение России в Украину в феврале 2022 года привело к изменениям в сфере германского бундесвера, однако цели этих преобразований не достигнуты до сих пор. Такое мнение высказала уполномоченная германского бундестага по делам военнослужащих бундесвера Эва Хёгль (Eva Högl) в интервью агентству dpa, обнародованном в воскресенье, 29 декабря.

"Смена эпох" - это и задача для дальнейших реформ и ускоренных темпов, - заявил Хёгль, подразумевая получившее широкое распространение в Германии слово Zeitwende, к которому прибег канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), описывая политическую ситуацию после начала войны в Украине. - Это относится к материалу, персоналу и инфраструктуре. Там мы еще не достигли своих целей".

Уполномоченная германского бундестага по делам военнослужащих бундесвера Эва Хёгль Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

В этом контексте Эва Хёгль, кроме прочего, призвала увеличить оборонный бюджет Германии после досрочных выборов в бундестаг, намеченных на 23 февраля 2024 года.

Нехватка военнослужащих в Германии

По данным Хёгль, в ФРГ до сих пор не удалось довести численность военнослужащих бундесвера до желаемого показателя в 203 000 человек. Конкретно до этого уровня не хватает 20 000 военнослужащих. Кроме того, многие должности в бундесвере остаются не занятыми, посетовала она в интервью.

Что касается фактической боеготовности, то во многих подразделениях, по словам уполномоченной, она составляет всего лишь около 50%, что "явно слишком мало". "Персонал (вооруженных сил. - Ред.) я считаю самой важной темой в 2025 году", - заявила собеседница dpa.

Об обязанности проходить службу на пользу обществу

При этом она высказалась за введение широко трактуемой обязанности проходить службу на пользу обществу как для мужчин, так и для женщин. "Я выступаю за год на пользу обществу и одобрила бы, если бы он стал обязательным, - указала Хёгль. - С целым рядом возможностей: культура, окружающая среда, социальный сектор, организации, связанные с использованием синей сирены (скорая помощь, полиция, службы спасения. - Ред.), и вооруженные силы, и это - для всех полов". По ее мнению, введение подобной обязательной службы на пользу обществу послужило бы его сплочению.

Между тем подобные планы отличаются от того, что продвигает нынешний министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius). Последний намерен восстановить систему воинского учета и сделать обязательным для молодых людей предоставление информации о своей готовности пройти военную службу, напоминает dpa.