В бундестаге почтили память жертв национал-социализма

Депутаты германского бундестага почтили память жертв национал-социализма и призвали к борьбе против антисемитизма. Не допустить повторения преступлений нацистского режима было, есть и остается задачей всего немецкого общества, заявила на памятной церемонии в среду, 31 января, председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas), подчеркнув в своей речи ответственность каждого в противостоянии антисемитизму.

"Антисемитизм - проблема не только прошлого, но и настоящего"

По словам политика, ненависть к евреям не является лишь проблемой прошлого, это "проблема настоящего". Бас указала, что с момента масштабного нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года в Германии было совершено более 2 тысяч антисемитских преступлений. "Эта вспышка антисемитизма - позор для нашей страны<…> Германия не может и не будет молчать об этом", - подчеркнула она. Бас также выразила солидарность с евреями и призвала бороться с любой формой антисемитизма.

Бас отметила, что свой вклад в борьбу с ненавистью к евреям может и должен внести каждый, и долгом немцев является передача из поколения в поколение с одинаковой силой и убежденностью слов "Никогда больше". "Эта ответственность не имеет срока давности", - добавила она. Председатель бундестага также отметила многотысячные демонстрации против правого экстремизма, которые в последние недели прошли в Германии и в которых участвовали сотни тысяч человек. Эти выступления показали, что немецкая демократия "разнообразна, жива и может себя защитить", заявила Бас и призвала "не молчать, а решительно противостоять ненависти и бесчеловечности".

Бывшая узница Освенцима: Евреи нуждаются в защите и сейчас

Выступление Евы Сепеши в бундестаге 31 января 2024 года Фото: Christian Ditsch/epd/picture alliance

На церемонии выступила 91-летняя бывшая узница концлагеря Освенцим Ева Сепеши, которая призвала граждан к большей человечности. "Это еще никогда не было более важным, чем сейчас", - подчеркнула она. Бывшая узница Освенцима выразила обеспокоенность в связи с тем, что нынешние еврейские дети из-за роста антисемитизма боятся ходить в школу. "Мне больно, когда моих правнуков должны защищать полицейские с автоматами только потому, что они евреи", - заявила она.

Сепеши напомнила, что Холокост начался не с Освенцима. "Он начался со слов, он начался с молчания и с того, что общество закрыло на это глаза", - пояснила она. Кроме того, она призвала "вспоминать об убитых евреях не только в дни памяти, но и о живых в повседневной жизни", так как они "сейчас нуждаются в защите". Сепеши, которая была депортирована в Освенцим в 12-летнем возрасте, приветствовала недавние массовые демонстрации против правого экстремизма, которые прошли в ряде немецких городов. Она призвала демонстрантов громче высказывать свое мнение и в повседневной жизни, поскольку тот, кто хранит молчание, является "соучастником".

В бундестаге ежегодно в конце января проходит церемония памяти жертв Холокоста и всех жертв национал-социализма. В память об освобождении Освенцима ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста - шести миллионов евреев, убитых в годы диктатуры национал-социалистов, а в Германии также - День памяти всех жертв национал-социализма, погибших в концентрационных и трудовых лагерях, центрах смерти, тюрьмах и на подневольных работах.

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