Бундестаг обсуждает новый закон о гражданстве ФРГ

Немецкие парламентарии рассматривают в последнем чтении законопроект правительства о новых правилах получения паспорта ФРГ. Впредь эта процедура должна стать существенно быстрее и проще.

Законопроект, упрощающий получение гражданства Германии, проходит последнее чтение в бундестаге в пятницу, 19 января.

Правительство ФРГ внесло в парламент проект поправок в закон о гражданстве еще 1 ноября 2023 года. 30 ноября в бундестаге прошло первое слушание правительственного законопроекта, позволяющего, помимо прочего, получить немецкий паспорт, не отказываясь от первого гражданства.

Ускоренное получение гражданства ФРГ и сохранение второго паспорта

Подготовленный законопроект призван ускорить натурализацию иностранцев в Германии: согласно поправкам, для этого потребуется прожить в стране пять лет вместо нынешних восьми. А при особых успехах в интеграции - хорошее знание немецкого языка и участие в волонтерской деятельности или профессиональные успехи и квалификация - будет достаточно и трех лет.

Кроме того, иностранцам, принявшим гражданство Германии, разрешат сохранять также прежний паспорт. А рожденные в ФРГ дети иностранцев будут автоматически получать немецкое гражданство. Сейчас это происходит только при условии, что один из родителей проживает в Германии более восьми лет.

МВД ФРГ: Реформа призвана привлечь специалистов

С помощью реформы законодательства о гражданстве немецкие власти намерены, среди прочего, сделать Германию более привлекательной для квалифицированных специалистов.

"Мы хотим, чтобы люди, которые уже давно являются частью нашего общества, также могли участвовать в формировании нашей страны демократическим путем. Нашей демократии нужны люди, которые отстаивают ее и делают ее сильной", - подчеркивала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) на презентации законопроекта в августе.

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