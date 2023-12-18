В Брюсселе прошла массовая пропалестинская акция

Около 27 000 человек в столице Бельгии призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Многие указывали на драматичныу условия жизни мирных палестинцев и просили предоставить им защиту.

Около 27 000 человек вышли в воскресенье, 17 декабря, на улицы Брюсселя с призывом немедленно установить режим прекращения огня в секторе Газа, передает бельгийский телеканал RTBF .

Как следует из сообщения, организаторами акции выступили сразу несколько общественных организаций, в том числе Human Rights League, Amnesty International Belgium, Union of Jewish Progressives of Belgium и другие. На сайте телеканала приводится заявление представителя организации International Federation of Human Rights Алексиса Десваефа, указывающего на драматичную ситуацию в секторе Газа: "Все источники воды и продуктов питания отрезаны, существует угроза голода. Произвольным бомбардировкам подвергаются школы и больницы".

В свою очередь представитель "Бельгийско-палестинского объединения" Грегори Мауз в интервью телеканалу призвал "заняться структурными причинами конфликта и дать палестинцам познать равенство и справедливость, а также предоставить им защиту". "Потому что военного решения этого конфликта нет, а без решения конфликта нам нужно постоянно готовиться к новым циклам насилия", - подчеркнул активист.

На фотографии, сопровождающей репортаж, виден плакат в руках одного из участников демонстрации с надписью "Сохраняющий нейтралитет = сообщник".

Отмечается, что акция прошла без существенных правонарушений. Только витрина магазина Zara была заклеена наклейками и вымазана искусственной кровью. Возмущение демонстрантов было связано с рекламной кампанией бренда, для которой модели сфотографировались с обмотанными в белую пленку манекенами. Многие усмотрели в этом безвкусный намек на войну Израиля с напавшей на него террористической организацией ХАМАС.

Солидарность Германии с Израилем

Ранее, в ходе Съезда еврейских общин Центрального совета евреев в Германии как президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), так и канцлер страны Олаф Шольц (Olaf Scholz), проходившего 14 по 17 декабря, выразили солидарность с еврейским народом и выразили уверенность, что "еврейская жизнь продолжит развиваться в Германии".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 18 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 человек, захваченных 7 октября.

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