 Экс-глава британского Минфина лидирует в борьбе за пост главы партии тори | Новости из Германии о Европе | DW | 13.07.2022

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Европа

Экс-глава британского Минфина лидирует в борьбе за пост главы партии тори

В первом раунде голосования на выборах преемника Бориса Джонсона на посту главы Консервативной партии Риши Сунаку удалось заручиться поддержкой наибольшего числа однопартийцев.

Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак (фото из архива)

Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак получил большинство голосов в первом раунде выборов нового главы Консервативной партии, состоявшемся в среду, 13 июля. Из 358 представителей тори его поддержали 88.

На втором месте по результатам голосования оказалась младший министр по торговой политике Пенни Мордонт с 67 голосами. Министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс лидером тори хотят видеть 50 проголосовавших.

Когда определится имя нового британского премьера

Два кандидата - министр финансов Надим Захави, назначенный на этот пост Борисом Джонсоном после добровольной отставки Сунака, и бывший министр здравоохранения Джереми Хант - не смогли набрать в первом туре необходимый минимум в 30 голосов и выбыли из гонки. Следующий раунд голосования должен состояться 14 июля. 

Ожидается, что к концу следующей недели определятся два участника финального тура голосования. Тогда около 160 тысяч членов Консервативной партии определят, кто из них станет новым лидером тори, которому предстоит также занять пост премьер-министра Соединенного Королевства. Итоги этого голосования должны быть объявлены 5 сентября.

По результатам опроса, проведенного среди почти 900 членов Консервативной партии институтом YouGov, пока самые высокие шансы на победу у Пенни Мордонт.

Отставка Бориса Джонсона

7 июля Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста главы правительства Соединенного Королевства на фоне скандала, разгоревшегося вокруг заместителя парламентского организатора Консервативной партии Криса Пинчера. Несколькими днями ранее тот  устроил дебош в элитном лондонском клубе "Карлтон". При этом Пинчер в пьяном виде приставал к двум мужчинам. Впоследствии политик раскаялся в содеянном и подал в отставку.

5 июля тогдашние министр финансов Великобритании Риши Сунак, глава Минздрава Саджид Джавид и целый ряд других членов Консервативной партии сообщили об уходе в отставку по этическим соображениям. Многие из них заявили при этом, что потеряли доверие к премьер-министру страны Борису Джонсону.

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    Автор: Дарья Брянцева


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