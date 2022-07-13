Экс-глава британского Минфина лидирует в борьбе за пост главы партии тори

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак получил большинство голосов в первом раунде выборов нового главы Консервативной партии, состоявшемся в среду, 13 июля. Из 358 представителей тори его поддержали 88.

На втором месте по результатам голосования оказалась младший министр по торговой политике Пенни Мордонт с 67 голосами. Министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс лидером тори хотят видеть 50 проголосовавших.

Когда определится имя нового британского премьера

Два кандидата - министр финансов Надим Захави, назначенный на этот пост Борисом Джонсоном после добровольной отставки Сунака, и бывший министр здравоохранения Джереми Хант - не смогли набрать в первом туре необходимый минимум в 30 голосов и выбыли из гонки. Следующий раунд голосования должен состояться 14 июля.

Ожидается, что к концу следующей недели определятся два участника финального тура голосования. Тогда около 160 тысяч членов Консервативной партии определят, кто из них станет новым лидером тори, которому предстоит также занять пост премьер-министра Соединенного Королевства. Итоги этого голосования должны быть объявлены 5 сентября.

По результатам опроса, проведенного среди почти 900 членов Консервативной партии институтом YouGov, пока самые высокие шансы на победу у Пенни Мордонт.

Отставка Бориса Джонсона

7 июля Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста главы правительства Соединенного Королевства на фоне скандала, разгоревшегося вокруг заместителя парламентского организатора Консервативной партии Криса Пинчера. Несколькими днями ранее тот устроил дебош в элитном лондонском клубе "Карлтон". При этом Пинчер в пьяном виде приставал к двум мужчинам. Впоследствии политик раскаялся в содеянном и подал в отставку.

5 июля тогдашние министр финансов Великобритании Риши Сунак, глава Минздрава Саджид Джавид и целый ряд других членов Консервативной партии сообщили об уходе в отставку по этическим соображениям. Многие из них заявили при этом, что потеряли доверие к премьер-министру страны Борису Джонсону.

Смотрите также:

Политики по имени Борис Борис Годунов (1552-1605 гг.) - боярин, брат жены царя Федора Иоановича, с 1587 по 1598 годы - фактический правитель государства, с февраля 1598 года по апрель 1605 года - русский царь. Наследником престола при жизни царя Федора был его младший брат Дмитрий. Но он погиб при невыясненных обстоятельствах в Угличе, а на царство венчали Годунова.

Политики по имени Борис Борис Савинков (по центру) - российский революционер, террорист, один из лидеров партии эсеров, руководитель Боевой организации партии эсеров. Участник Белого движения. Слева от Савинкова - генерал Корнилов.

Политики по имени Борис Борис Третий - предпоследний царь Болгарии. Правил с 1918 по 1943 годы. Не препятствовал сближению своих пронемецких министров с Гитлером в 1930-е годы и вовлечению Болгарии в круг сателлитов Германии. В 1941 году (при царе Борисе) Болгария присоединилась к Пакту трех держав (Германии, Японии, Италии).

Политики по имени Борис Борис Ельцин - советский и российский политик, первый президент Российской Федерации (1991 - 1999 гг.)

Политики по имени Борис Борис Немцов - первый губернатор Нижегородской области, министр топлива и энергетики, вице-премьер правительства РФ, депутат Ярославской областной думы. И это - далеко не полный список. На момент работы губернатором и вице-премьером был самым молодым российским политиком на этих должностях.

Политики по имени Борис Борис Тарасюк (слева) - министр иностранных дел Украины в 1998-2000 и с февраля 2005 по январь 2007 гг. На этой фотографии 1999 года - с тогдашним министром иностранных дел Германии Йошкой Фишером.

Политики по имени Борис Борис Трайковский - президент Республики Македонии с 1999 по 2004 годы.

Политики по имени Борис Борис Тадич - президент Сербии (2004 - 2012 гг.).

Политики по имени Борис Борис Райн - христианский демократ, президент ландтага федеральной земли Гессен с января 2019 года.

Политики по имени Борис Борис Пальмер - видный немецкий политик, "зеленый" мэр Тюбингена с 2006 года.

Политики по имени Борис Борис Джонсон - лидер консервативной партии, премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года. До этого был мэром Лондона и министром иностранных дел Великобритании. Автор: Дарья Брянцева

