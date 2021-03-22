В Бристоле протест против нового закона о полиции перерос в беспорядки

В портовом городе Бристоль на западе Англии произошли столкновения между протестующими против нового закона о полиции и силами правопорядка. В центре города толпа атаковала полицейский участок, сообщает dpa в ночь на понедельник, 22 марта.

По данным, предоставленным полицией Бристоля, были подожжены как минимум два служебных автомобиля, несколько полицейских были ранены, не менее двоих получили переломы. Внутрь полицейского здания проникнуть никому не удалось, однако его фасад оказался поврежден. Чтобы взять ситуацию под контроль, полиции пришлось вызвать подкрепление.

"Неприемлемыми сценами" назвала события в Бристоле министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. "Вандализм и беспорядок, устроенный меньшинством, не будут терпеться никогда", - написала она у себя в Twitter.

Новый британский закон о полиции

Подготовленный консервативным правительством законопроект предусматривает значительное расширение полномочий для полицейских. Среди прочего полиция получит больше возможностей для ограничения мирных демонстраций. Оппозиция называет новый закон "движением в сторону авторитаризма".

Новый закон включает и усиление ответственности до 10 лет лишения свободы за повреждение памятников. Летом 2020 года в Бристоле участники антирасистских протестов сбросили в воду памятник предпринимателю и работорговцу Эдварду Колстону.

Полицию критикуют

Ранее британская полиция оказалась под огнем критики из-за жесткого разгона запрещенной акции протеста после убийства женщины в Лондоне. 13 марта в лондонском парке Клэпхем-Коммон женщины собрались почтить память Сары Эверард, которая была убита предположительно сотрудником полиции. Полиция применила силу для разгона женщин, сославшись на нарушение ими антикоронавирусных ограничений. Проведение акции было запрещено в связи с пандемией, тем не менее в парке собрались несколько сотен человек.

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