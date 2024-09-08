В Бразилии прошли протесты против блокировки соцсети Х

Десятки тысяч человек собрались в бразильском Сан-Паулу и других городах страны в день ее независимости, в субботу, 7 сентября, чтобы выразить протест против блокировки социальной сети Х на ее территории.

По оценкам Университета Сан-Паулу, в акции по призыву бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару приняли участие около 45 000 человек В частности, они потребовали отставки судьи Федерального верховного суда (ФВС) Алешандре де Мораэса, который распорядился заблокировать в стране соцсеть Х Илона Маска.

Сообщается, что участники митинга несли плакаты с надписями "Демократия" и "Свобода", а бывший глава государства Болсонару заявил: "Мы остановим тех, кто выходит за рамки нашей конституции". Таким образом, он присоединился к требованию об отставке Мораэса.

Блокировка социальной сети Х в Бразилии

Судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандре ди Мораис дал распоряжение Национальному агентству телекоммуникаций остановить работу соцсети X по всей стране в течение суток 30 августа. Формальным поводом для этого стал отказ компании назначить своего законного представителя в Бразилии в течение 24 часов. За использование социальной сети в обход запрета, согласно постановлению судьи, будет назначаться штраф в объеме 50 000 реалов (около 8 тысяч евро).

В середине августа соцсеть Х отозвала своего представителя в Бразилии и закрыла офис, обосновав это тем, что опасается задержания своей представительницы в стране. До этого руководство компании отказалось заблокировать по требованию властей Бразилии аккаунты ряда пользователей, среди которых были, в том числе законодатели, связанные с правой партией экс-президента страны Жаира Болсонару. В Х подчеркнули, что требования бразильского суда противоречат конституции страны, а владелец сервиса Илон Маск обвинил Мораэса в "агрессивной цензуре".