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Цифровые технологииБразилия

В Бразилии пригрозили заблокировать соцсеть X

Екатерина Венкина
29 августа 2024 г.

Cудья Верховного суда Бразилии предписал Маску в течение 24 часов назначить нового юрпредставителя компании, в противном случае соцсети X грозит блокировка.

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Логотип Twitter в Бразилии (фото из архива)
Логотип Twitter в Бразилии (фото из архива)Фото: YASUYOSHI CHIBA/AFP

Cудья Верховного суда Бразилии Алешандре де Мораэс предписал владельцу американской корпорации X Corp. (бывшая Twitter Inc.) Илону Маску в течение 24 часов назначить нового юридического представителя компании в этой стране. Об этом в среду, 28 августа, сообщила  пресс-служба суда.

Адвокату, представляющему интересы бизнесмена, 18 августа также было предписано представить указанную информацию, говорится в сообщении. В случае неисполнения деятельность социальной сети Х в бразильском сегменте интернета может быть приостановлена.

В отношении Маска в Бразилии ведется расследование по обвинениям в воспрепятствовании правосудию, организации преступного сообщества и подстрекательстве к преступлению.

Маск: Алешандре де Мораэс неоднократно нарушал законы

Сам Маск уже прокомментировал предписание в соцсети X. "Этот "судья" неоднократно нарушал законы, которые он поклялся соблюдать", - заявил американский предприниматель. Он также оставил ссылку на мнения юристов, которые сочли предписание Алешандре де Мораэса "нетипичным и незаконным".

Ранее, 17 августа, члены команды X по связям с госструктурами по всему миру сообщили, что сотрудники бразильского подразделения корпорации прекращают операции в этой стране, решение вступает в силу "незамедлительно".

Накануне вечером судья Верховного суда "пригрозил нашему юридическому представителю в Бразилии арестом, если мы не выполним его приказы о цензуре", отмечалось в записи. "Он сделал это в секретном постановлении, которым мы делимся здесь, чтобы разоблачить его действия", - заявили представители X.

Сама платформа X "остается доступной для жителей Бразилии", указали в компании.

Расследование Верховного суда Бразилии в отношении Маска

В апреле Верховный суд Бразилии начал расследование в отношении Илона Маска в связи с принадлежащей американскому бизнесмену социальной платформой.

Мораэс выпустил судебное постановление, обязывающее платформу Х заблокировать целый ряд аккаунтов, ссылаясь на то, что те якобы распространяют дезинформацию и способствовали пропаганде ненависти в отношении правительства крайне правого Жаира Болсонару в годы его президентства.

"Х должна прекратить игнорировать уже выпущенные судом постановления, осуществляя, в числе прочего, реактивацию профилей, заблокированных этим Верховным судом", - говорилось в судебных документах в апреле.

Маск обжаловал постановление, заявив, что оно противоречит конституции, а также обрушился на Мораэса со шквалом критики, обвинив его в "агрессивной цензуре", нарушающей закон и волю народа Бразилии.

 

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