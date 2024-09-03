В Бразилии пригрозили санкциями платформе Маска Starlink

У интернет-провайдера Starlink в Бразилии могут отозвать лицензию, если она не заблокирует X в своих сетях.

В Бразилии растет давление на американского предпринимателя Илона Маска. Бразильский телекоммуникационный регулятор Anatel предупредил компанию Starlink о возможных санкциях, включая возможный отзыв лицензии на предоставление спутникового интернета в стране, если корпорация Маска откажется заблокировать платформу X (ранее Twitter) в своих сетях. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщило агентство Reuters.

В свою очередь президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил бразильской службе телеканала CNN, что судебные органы страны послали важный сигнал, что "мир не обязан мириться с крайне правой идеологией Илона Маска только потому, что он богат".

Представитель Anatel сообщил, что регулятор проверяет всех бразильских операторов сотовой связи. По его данным, Starlink - единственная компания, заявившая, что не будет выполнять предписание судьи Верховного суда Бразилии Алешандре де Мораэса.

Блокировка X в связи с неисполнением судебного решения

Ранее судейская коллегия проголосовала за блокировку X в связи с неисполнением судебного решения. Тем самым они присоединились к позиции де Мораэса.

Последний предписал владельцу американской корпорации X Corp. (бывшая Twitter Inc.) Маску в течение 24 часов назначить нового юридического представителя компании в этой стране. В случае неисполнения деятельность социальной сети Х в бразильском сегменте интернета должна быть приостановлена, заявил он.

Штраф в 8000 евро в день

В субботу, 31 августа, большинство жителей страны потеряли доступ к соцсети. Для пытающихся обойти запрет с помощью технических средств, таких как VPN, предусмотрен штраф в размере 50 000 бразильских реалов (около 8 000 евро) в день.

Бразилия - шестой по величине рынок для X в мире с 21,5 млн пользователей. В отношении Маска в стране с апреля ведется расследование по обвинениям в воспрепятствовании правосудию, организации преступного сообщества и подстрекательстве к преступлению. Сам предприниматель обвинил судью в том, что тот "неоднократно нарушал законы, которые поклялся соблюдать".

Глава Верховного суда обязал Х заблокировать целый ряд аккаунтов, Маск говорит о цензуре

Члены команды X по связям с госструктурами по всему миру 17 августа сообщили, что сотрудники бразильского подразделения корпорации прекращают операции в этой стране, решение вступает в силу "незамедлительно". Сама платформа X "остается доступной для жителей Бразилии", заявили в компании.

Судья Верховного суда "пригрозил нашему юридическому представителю в Бразилии арестом, если мы не выполним его приказы о цензуре", отмечалось в записи. "Он сделал это в секретном постановлении, которым мы делимся здесь, чтобы разоблачить его действия", - заявили представители X.

Мораэс выпустил судебное постановление, обязывающее платформу Х заблокировать целый ряд аккаунтов, ссылаясь на то, что те якобы распространяют дезинформацию и способствовали пропаганде ненависти в отношении правительства крайне правого Жаира Болсонару в годы его президентства.

Маск обжаловал постановление, заявив, что оно противоречит конституции, а также обрушился на Мораэса со шквалом критики, обвинив его в "агрессивной цензуре", нарушающей закон и волю народа Бразилии.