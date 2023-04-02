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Российские призывники в Новосибирйской областиФото: Kirill Kukhmar/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

В Брянской области России мобилизованный захватил заложников

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

Мужчина взял в заложники сослуживцев после того, как узнал, что двое его родственников погибли в боях в Украине. Вооруженный автоматом мобилизованный сдался после прибытия силовиков.

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В Брянской области России мобилизованный вечером 1 апреля взял в заложники около десяти военных после того, как узнал, что двое его племянников погибли в боях в Украине, сообщил Telegram-канал Baza в воскресенье, 2 апреля. По информации издания, инцидент произошел в доме культуры в деревне Плавна Брянской области, где временно дислоцировалась военная часть 44073.

Согласно сообщениям, 35-летний Дмитрий Д., мобилизованный из Чапаевска Самарской области, был вооружен автоматом и гранатами, которые он угрожал применить в случае необходимости. Мужчина захватил в качестве заложников пятерых мобилизованных рядовых и троих офицеров. Каких-либо требований он не выдвигал. Одному из заложников предположительно удалось связаться с экстренными службами. Прибывшие на место силовики урегулировали конфликт: злоумышленник отпустил заложников и сдался.

Президент РФ Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию" в войне против Украины 21 сентября. От мобилизованных многократно поступали жалобы на перевод в штурмовые подразделения без должной подготовки, недостаток снабжения и жестокое обращение со стороны командиров.

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