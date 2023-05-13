В Брянской области разбились вертолет и истребитель Су-34

На 444-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 13 мая (время московское).

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В Брянской области разбился истребитель Су-34, сообщили агентству ТАСС в экстренных службах. "Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается", - сказал источник ТАСС. Ранее в регионе был сбит военный вертолет Ми-8, погбили два человека. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что в вертолет попала ракета.

Михаил Подоляк: "Россия больше никого не пугает"

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Россию больше никто не боится, заявил советник главы офиса президента УкраиныМихаил Подоляк на фоне сообщения из Берлина о новом крупном пакете военной помощи от ФРГ. "Государства объявляют о крупных пакетах оборонной помощи Украине. Они делают это демонстративно. Последний пример - немецкий пакет в размере 2,7 млрд евро", - написал Подоляк в Twitter. Меры Запада по поддержке Украины, по его словам, указывают, в частности, на то, что Россия больше никого не пугает, а войну ждет справедливый исход.

Хроника событий 13 мая 00.00 - 13.59 >>>

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