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ОбществоКуба

В 70% населенных пунктов Кубы вернулась электроэнергия

Екатерина Венкина
23 октября 2024 г.

В более 70% населенных пунктов Кубы, в том числе в ряде кварталов Гаваны, возобновлена подача электроэнергии, но ремонтные работы затруднены из-за урагана.

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На улицах Гаваны
На улицах Гаваны (21 октября 2024 года)Фото: Ramon Espinosa/AP/picture alliance

В более 70% населенных пунктов Кубы возобновлена подача электроэнергии после двух блэкаутов подряд. О постепенном решении проблемы во вторник, 22 октября, сообщили агентства Reuters и dpa.

Государственный оператор электросетей объявил, что некоторые районы столицы Гаваны обеспечены электричеством с 21 октября. Между тем, по данным Reuters, в беднейших кварталах города было зафиксировано несколько протестов, ряд жителей в знак недовольства нехваткой продовольствия и воды начали стучать в металлические кастрюли.

В то же время пока не восстановлено электроснабжение в юго-восточной провинции Гуантанамо, где ураган "Оскар" вызвал сильные наводнения и нанес ущерб в конце минувшей недели.

Число погибших после прохождения урагана достигло семи

Число погибших от удара стихии достигло семи человек, среди жертв - пятилетний ребенок.

"Оскар" мешает проведению ремонтных работ. Были повалены деревья и повреждены линии электропередачи. Глава министерства энергетики и горнорудной промышленности Висенте де ла О Леви объяснил, что технические специалисты пытаются предотвратить дальнейшие отключения электроэнергии.

Ураган сформировался в Атлантическом океане. Скорость его продвижения на 20 октября составляла порядка 130 километров в час.

Серия блэкаутов на Кубе

В минувшую пятницу, 18 октября, мировые агентства сообщили о массовом отключении электроэнергии по всей Кубе из-за выхода из строя теплоэлектростанции Antonio Guiteras. На следующий день в результате повторной аварии произошла очередная серия отключений.

Вечером 19 октября по местному времени министерство энергетики страны заявило о генерации 687 мегаватт электроэнергии. Агентство AFP уточнило, что до массовых отключений потребление электричества на Кубе составляло 3300 мегаватт.

 

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