Улица Истикляль в Стамбуле (фото из архива)Фото: DW/K. Akyol
ТерроризмБолгария
В Болгарии задержали пять подозреваемых в теракте в Стамбуле
Александра Иванова
46 мин. назад
По данным болгарских властей, задержанные по подозрению в пособничестве при осуществлении взрыва в Стамбуле помогали преступникам логистически и коммуникационно.
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В Болгарии были задержаны пять человек по подозрению в пособничестве при организации теракта в Стамбуле. О предъявлении задержанным соответствующих обвинений сообщает болгарское онлайн-издание "В мире и у нас" со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Болгарии Сийку Милеву в субботу, 19 ноября.
Указывается, что трое задержанных являются гражданами Молдовы. Еще один мужчина и одна женщина имеют арабское происхождение. Болгарские власти полагают, что они оказывали "логистическое и коммуникационное" содействие предполагаемым преступникам.
Дальнейшие подробности Генпрокуратура не сообщила по соображениям обеспечения национальной безопасности.
По данным СМИ, четырех из пяти вышеназванных лиц задержали на 72 часа, при этом в суд было направлено ходатайство об их бессрочном аресте. Женщине, имеющей проблемы со здоровьем, была назначена более легкая предварительная мера пресечения.
Задержание в Турции подозреваемых во взрыве в Стамбуле
Ранее в тот же день, 19 ноября, турецкое информагентство Anadolu сообщило о задержании еще восьми человек по подозрению в причастности ко взрыву, прогремевшему 13 ноября на оживленной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле. По данным турецких властей, задержанные оказали помощь в незаконном пересечении турецкой границы вероятным преступникам - сирийке Ахлам Альбашир - и другому подозреваемому, Билялю Хасану.