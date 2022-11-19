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Улица Истикляль в Стамбуле (фото из архива)
Улица Истикляль в Стамбуле (фото из архива)Фото: DW/K. Akyol
ТерроризмБолгария

В Болгарии задержали пять подозреваемых в теракте в Стамбуле

Александра Иванова
46 мин. назад

По данным болгарских властей, задержанные по подозрению в пособничестве при осуществлении взрыва в Стамбуле помогали преступникам логистически и коммуникационно.

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В Болгарии были задержаны пять человек по подозрению в пособничестве при организации теракта в Стамбуле. О предъявлении задержанным соответствующих обвинений сообщает болгарское онлайн-издание "В мире и у нас" со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Болгарии Сийку Милеву в субботу, 19 ноября.

Указывается, что трое задержанных являются гражданами Молдовы. Еще один мужчина и одна женщина имеют арабское происхождение. Болгарские власти полагают, что они оказывали "логистическое и коммуникационное" содействие предполагаемым преступникам.

Дальнейшие подробности Генпрокуратура не сообщила по соображениям обеспечения национальной безопасности.

По данным СМИ, четырех из пяти вышеназванных лиц задержали на 72 часа, при этом в суд было направлено ходатайство об их бессрочном аресте. Женщине, имеющей проблемы со здоровьем, была назначена более легкая предварительная мера пресечения.

Задержание в Турции подозреваемых во взрыве в Стамбуле

Ранее в тот же день, 19 ноября, турецкое информагентство Anadolu сообщило о задержании еще восьми человек по подозрению в причастности ко взрыву, прогремевшему 13 ноября на оживленной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле. По  данным турецких властей, задержанные оказали помощь в незаконном пересечении турецкой границы вероятным преступникам - сирийке Ахлам Альбашир - и другому подозреваемому, Билялю Хасану.

Альбашир была задержана турецкими властями 14 ноября, Хасан объявлен в розыск.

Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле

В результате взрыва 13 ноября в Стамбуле погибли 6 человек, еще 81 человек пострадал. Власти Турции возлагают ответственность за эту трагедию на запрещенную в стране Курдскую рабочую партию.

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Сообщение болгарского издания "В мире и у нас" о задержании подозреваемых в пособничестве при взрыве в Стамбуле

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