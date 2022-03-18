В Болгарии 10 российских дипломатов объявлены персонами нон грата

На 24-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток взять под контроль населенные пункты соседней страны, нанося по ним удары с помощью авиации и ракетных систем. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий субботы, 19 марта (время московское).

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Сразу несколько стран, включая Болгарию, а также балтийские государства - Эстония, Латвия и Литва заявили в пятницу, 18 марта, что высылают целый ряд российских дипломатов. Так, в МИД Болгарии сообщили, что объявили 10 российских дипломатов персонами нон грата. Им предоставлено 72 часа для выезда из страны. Заместитель министра иностранных дел Болгарии Васил Георгиев передал соответствующую устную ноту послу РФ в этой стране Элеоноре Митрофановой. По информации болгарских компетентных органов, указанные сотрудники посольства РФ осуществляли на территории Болгарии деятельность, не совместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Ранее София осудила полномасштабное вторжение России в Украину.

Хроника событий 18 марта 14.00 - 23.59>>>

Хроника событий 18 марта 00.00 - 13.59>>>

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