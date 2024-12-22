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В BMW признали нарушения в связи с поставками авто в Россию

Екатерина Венкина
22 декабря 2024 г.

Более 100 автомобилей BMW были экспортированы в РФ - несмотря на санкции ЕС. В корпорации провели внутреннюю проверку и уволили виновных.

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Штаб-квартира BMW в Мюнхене
Штаб-квартира BMW в Мюнхене (фото из архива)Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Более 100 автомобилей BMW были экспортированы в Россию - несмотря на строгое эмбарго, введенное в связи с санкциями ЕС против РФ. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщило агентство dpa со ссылкой на пресс-службу BMW Group.

Мюнхенский автопроизводитель обнаружил нарушения в ходе внутренних проверок, заявили в компании. Дальнейшая продажа автомобилей была приостановлена, добавили там.

"Кроме того, BMW Group приняла решение об увольнении сотрудников, несущих основную ответственность", - подчеркивалось в заявлении.

В BMW Group заявили о "сером" импорте

В BMW указали, что компании из различных отраслей, соблюдающие ограничительные меры, нередко сталкиваются с тем, что их продукция поступает в Россию за счет так называемого  "серого" импорта. BMW Group старается предотвратить его, добавили в корпорации.

Одним из первых о возможных нарушениях сообщило издание Business Insider. По его данным, более 100 автомобилей с филиала BMW в Ганновере поступили российским клиентам. В концерне было начато внутреннее расследование.

Кавказский маршрут поставок западных машин в РФ был закрыт

В начале августа 2023 года министерство финансов Грузии сообщило о введении запрета на экспорт и реэкспорт автомобилей западного производства в Россию и Беларусь. В результате была разрушена и схема их поставок через Армению.

Автомобили американского и европейского производства импортировались сначала в Армению, где их растаможивали, затем с использованием транзитных номеров перегоняли в Россию через грузинский КПП "Верхний Ларс".

По данным The Financial Times, за январь 2023 года реэкспорт автомобилей из Армении в Россию вырос более чем в 200 раз - до 180 млн долларов - по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Из Армении на российский рынок поступали в основном подержанные автомобили известных европейских и американских брендов - Mercedes, BMW, Audi, Toyota, Ford.

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