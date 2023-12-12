В Берлине вандалы снова повредили ханукальный светильник

Вандалы разбили одну из ламп и сорвали табличку, прикрепленную к ханукии в берлинском районе Шёнеберг. Полиция проводит расследование.

Неизвестные повредили еще один из ханукальных светильников, установленных в Берлине в честь еврейского праздника Хануки. Вандалы в ночь на вторник, 12 декабря, разбили одну из ламп и сорвали табличку, прикрепленную к ханукии в берлинском районе Шёнеберг, сообщила полиция. Начато расследование по факту порчи имущества.

Это уже второе нападение на ханукию в Берлине: несколько дней назад похожий антисемитский инцидент произошел в районе Шмаргендорф.

В столице ФРГ зажгли десятки ханукий

Всего в этом году в столице Германии зажгли 45 ханукальных светильников, в том числе перед Палатой депутатов Берлина, на площадях Александерплац и Брайтшайдплац, а также перед зданиями администраций районов Лихтенберг, Шёнеберг и Штеглиц.

Одна из крупнейших в Евросоюзе ханукий - высотой 10 метров - установлена перед Бранденбургскими воротами. В церемонии ее зажигания впервые принимал участие канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). С приветственным словом у светильника выступил правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер (Kai Wegner).

В числе присутствовавших на мероприятии были посол Израиля в ФРГ Рон Прозор, а также семья израильтянки Ярден Роман, которую почти два месяца держало в заложниках радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией.

Впервые застрахованы от вандализма

Светильники в Берлин привезли из Израиля. Это означает возможность немецкой стороне выразить поддержку Израилю, рассказала Белла Цхвирашвили, представительница еврейской общины Хабад. Средства на сами ханукии и их установку были собраны за счет пожертвований.

Кроме того, в этом году светильники впервые были застрахованы от вандализма. Полиция Берлина после резонансного нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября усилила охрану еврейских и израильских учреждений. Были повышены меры безопасности на церемонии зажигания ханукии у Бранденбургских ворот.

Каждый вечер с 7 по 15 декабря на ханукальных светильниках зажигают новую свечу, всего к концу праздника их будет восемь. При этом традиционно звучат молитвы, песни и история Хануки. Евреи во всем мире обычно отмечают этот праздник в кругу близких родственников и друзей.

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