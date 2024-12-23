В центре Берлина установили крупнейшую ханукию Европы

В центре Берлина установили крупнейшую ханукию Европы23 декабря 2024 г.
На площади Паризерплац у Бранденбургских ворот в центре Берлина вновь торжественно установили крупнейшую ханукию - традиционный ханукальный светильник - Европы. В нынешнем году как никогда важно "установить знак света, который одолевает тьму", заявил председатель местной еврейской общины движения Хабад, раввин Йехуда Тайхталь (Yehuda Teichtal) в понедельник, 23 декабря.
Ханука, которая в этом году начнется 25 декабря и завершится 2 января 2025 года, знаменует повторное открытие Второго Иерусалимского храма в 164 году до нашей эры и возобновление храмовой службы маккавеями. Ранее святыня была осквернена сирийско-греческими войсками.
Семейный праздник
Тем самым Ханука указывает на победу еврейского народа над захватчиками. В память о событии в домах и синагогах в течение праздника каждый вечер зажигают новую свечу на ханукальных светильниках. Евреи во всем мире отмечают этот праздник в кругу близких родственников и друзей.
Первые пять ламп на светильнике в центре столицы зажгут 29 декабря. Церемонию посетит правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер (Kai Wegner).
Символ чуда Хануки
Принадлежащую берлинской общине движения Хабад ханукию высотой 10 метров уже 19 лет устанавливают перед Бранденбургскими воротами как символ чуда Хануки и признак активной еврейской жизни в Германии. В прошлом году в церемонии зажигания впервые участвовал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).