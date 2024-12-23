В центре Берлина установили крупнейшую ханукию Европы

Десятиметровый светильник ставят у Бранденбургских ворот уже почти два десятилетия. Председатель еврейской общины Хабад в преддверии праздника указал на важность победы света над тьмой.

На площади Паризерплац у Бранденбургских ворот в центре Берлина вновь торжественно установили крупнейшую ханукию - традиционный ханукальный светильник - Европы. В нынешнем году как никогда важно "установить знак света, который одолевает тьму", заявил председатель местной еврейской общины движения Хабад, раввин Йехуда Тайхталь (Yehuda Teichtal) в понедельник, 23 декабря.

Ханука, которая в этом году начнется 25 декабря и завершится 2 января 2025 года, знаменует повторное открытие Второго Иерусалимского храма в 164 году до нашей эры и возобновление храмовой службы маккавеями. Ранее святыня была осквернена сирийско-греческими войсками.

Семейный праздник

Тем самым Ханука указывает на победу еврейского народа над захватчиками. В память о событии в домах и синагогах в течение праздника каждый вечер зажигают новую свечу на ханукальных светильниках. Евреи во всем мире отмечают этот праздник в кругу близких родственников и друзей.

Первые пять ламп на светильнике в центре столицы зажгут 29 декабря. Церемонию посетит правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер (Kai Wegner).

Во время Хануки на светильниках каждый вечер зажигают по свече Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Символ чуда Хануки

Принадлежащую берлинской общине движения Хабад ханукию высотой 10 метров уже 19 лет устанавливают перед Бранденбургскими воротами как символ чуда Хануки и признак активной еврейской жизни в Германии. В прошлом году в церемонии зажигания впервые участвовал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).