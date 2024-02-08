В Берлине умер фламинго Инго - старейший обитатель зоопарка

"Каир, 26.06.1948" - такие сведения были указаны на кольце, которое находилось на ноге этого розового фламинго при поступлении в Берлинский зоопарк (Zoo Berlin) в 1955 году из только что открытого восточноберлинского парка Фридрихсфельде (Tierpark Berlin). Причем саму эту надпись обнаружили всего лишь несколько лет назад.

Инго расправляет крылья посреди других фламинго в Берлинском зоопарке Фото: Jessica Lichetzki/picture alliance/dpa

В четверг, 8 февраля, администрация зоопарка сообщила о смерти этой "по-настоящему легендарной" птицы - старейшего здешнего обитателя, возраст которого превысил 75 лет.

В зоопарке не знают, что за дата была указана на кольце - день кольцевания или день, когда птенец вылупился из яйца, поэтому рассматривают эти данные для подсчета минимального возраста.

Как отмечает агентство dpa, средняя продолжительность жизни фламинго в дикой природе составляет около тридцати лет. При содержании в неволе может достигать шестидесяти, так что берлинский фламинго Инго оказался настоящим долгожителем среди представителей своего рода.

Фламинго в Берлинском зоопарке

В Берлинском зоопарке сейчас содержится около сотни фламинго пяти разных видов. По данным администрации, этот парк был первым в Германии, где в середине 1960-х годов удалось вывести потомство розовых и чилийских фламинго, в том числе, от фламинго Инго, однако куда поступили эти птенцы, установить невозможно, так как для этих видов такого рода учет не ведется.

Берлинские фламинго - любимцы посетителей этого зоопарка Фото: Gregor Fischer/dpa/picture alliance

В последние годы жизни фламинго Инго избежал нескольких опасностей. Во время одного из ураганов здесь под упавшими ветками деревьев погибло несколько птиц. В 2022 году в зоопарке были выявлены случаи птичьего гриппа, из-за чего фламинго и другим пернатым пришлось несколько недель провести в карантине. Как сообщили в зоопарке, легендарный здешний обитатель умер сейчас от старости. Новость об этом печальном событии вызвала множество откликов в социальных сетях.

Основанный в 1844 году, Белинский зоопарк является старейшим и самым посещаемым зоопарком Германии. В 2022 году здесь побывало 3,6 миллиона посетителей.

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