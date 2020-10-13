В Берлине создадут Центр документации Второй мировой войны

За создание документационного центра, посвященного жертвам Второй мировой войны и нацистской диктатуры в Европе, бундестаг высказался еще два года назад. И вот теперь правительство Германии на своем очередном заседании, которое состоялось в мае во дворце Мезеберг в Бранденбурге, одобрило предложение государственного министра ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудии Рот (Claudia Roth) о реализации проекта, разработанного Немецким историческим музеем и призванного выполнять функцию образовательного учреждения, мемориального комплекса и центра по сбору информации.

Олаф Шольц: важно помнить об исторической ответственности Германии

Задача будущего Центра документации Второй мировой войны (Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg) - прорабатывать и иллюстрировать масштабы нацистского террора в Европе. Приняв решение о создании в Берлине еще одного объекта, представляющего собой одновременно мемориальный комплекс, образовательное учреждение и центр по сбору информации, правительство ФРГ вносит вклад в дело по выполнению озвученных в прошлый легислатурный период ключевых задач, связанных с воплощением в жизнь политики исторической памяти.

На заседании кабинета министров в Мезеберге канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о значимости Центра документации

Выступая на заседании кабинета министров в бранденбургском дворце Мезеберг, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) рассказал о значимости будущего Центра документации Второй мировой войны и сделал акцент на том, сколь важно помнить об исторической ответственности Германии, немецком оккупационном режиме и разрушениях, совершенных нацистами - особенно на фоне нынешней войны, развязанной Россией в Украине.

Клаудия Рот: сохранение исторической памяти важно для будущего Европы

Как отметила на заседании кабмина в Мезеберге госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот, в настоящее время "пересмотр политики памяти" является "главным проектом федерального правительства". И согласно новой концепции, немецкая политика памяти должна осуществляться заведомо в европейском контексте, напомнила политик.

Цель тут - пролить больше света на то, какими последствиями обернулась нацистская диктатура для Европы, будь то Вторая мировая война, разрушение городов или массовое истребление людей вплоть до Холокоста, подчеркнула Клаудия Рот.

Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот (слева) и глава министерства строительства ФРГ Клара Гайвиц в Мезеберге

Национал-социалисты развязали в Европе и в мире разрушительную войну, которая стоила жизни десяткам миллионов людей. И, по словам госминистра, новый документационный центр в Берлине в первую очередь будет рассказывать о жертвах нацизма, прежде всего - в Польше, странах Балтии, Советском Союзе, Югославии и Греции.

Миссия будущего документационного центра заключается и в том, чтобы способствовать лучшему пониманию настоящего. Как напомнила Рот, сохранение исторической памяти важно прежде всего для будущего Европы. И задача этого центра - показать, насколько значимы для Германии и Европы такие ценности, как демократия, верховенство закона и культурное многообразие общества, а также насколько важен вклад Германии в европейский проект, указала государственный министр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот.

Месторасположение пока не определено

Теперь концепция, разработанная для нового документационного центра в Берлине, должна быть поставлена на голосование в бундестаге. Вопрос о том, где именно в немецкой столице будет располагаться этот мемориальный комплекс, также пока не решен.

В любом случае, Центр документации Второй мировой войны - не единственный мемориал, для которого в настоящее время в Берлине ищут место. В столице Германии планируется открыть еще три мемориальных комплекса - жертвам коммунистической тирании, полякам, ставшим жертвами войны и нацистского террора, а также жертвам нацизма среди членов международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".

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