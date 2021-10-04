 В Берлине собак благословили в церкви (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 06.10.2021

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По Германии

В Берлине собак благословили в церкви (фото)

Четвероногие питомцы пришли в протестанский храм вместе со своими хозяевами. В ожидании благословения они выстроились в длинную очередь.

Пастор Сюзан Кахель

Берлин • Протестанский храм Genezarethkirche в Берлине в понедельник, 4 октября, принял в своих стенах верующих с их любимыми домашними питомцами. Церемония была приурочена к празднованию Всемирного дня защиты животных, который ежегодно отмечается 4 октября.

Пасторы Жасмин Эль-Мани (Jasmin El-Manhy) и Сюзан Кахель (Susann Kachel)

Пасторы Ясмин Эль-Мани и Сюзан Кахель дали собакам свое благословение

Французский бульдог в ожидании своей очереди

В ожидании своей очереди

Жасмин Эль-Мани со своим любимым питомцем

Ясмин Эль-Мани со своим любимым питомцем

Фотосессия с собаками в церкви после благословения

После получения благословения многие владельцы собак пожелали сделать фотографию на память

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    Автор: Виктор Вайц


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