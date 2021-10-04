В Берлине собак благословили в церкви (фото)

Четвероногие питомцы пришли в протестанский храм вместе со своими хозяевами. В ожидании благословения они выстроились в длинную очередь.
Берлин • Протестанский храм Genezarethkirche в Берлине в понедельник, 4 октября, принял в своих стенах верующих с их любимыми домашними питомцами. Церемония была приурочена к празднованию Всемирного дня защиты животных, который ежегодно отмечается 4 октября.
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