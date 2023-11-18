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В Берлине снова прошла крупная пропалестинская акция

Александра Иванова
18 ноября 2023 г.

Хотя мероприятие критиков Израиля и было заявлено как "марш в молчании", его участники вели себя громко и порой агрессивно. Полиция указывала на недопустимость противозаконных лозунгов.

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Пропалестинская акция в Берлине, 18 ноябяря 2023 года
Пропалестинская акция в Берлине, 18 ноябяря 2023 годаФото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Тысячи людей вышли на улицы Берлина в субботу, 18 ноября, чтобы выразить протест против военной операции Израиля против напавшей на него террористической организации ХАМАС в секторе Газа.

По данным столичной полиции, в этой пропалестинской акции приняли участие около 4000 человек. Они устроили марш от расположенного близи центрального вокзала парка Инвалиденпарк в сторону площади Большая звезда в Большом Тиргартене. Многие участники акции размахивали палестинскими флагами и несли плакаты с такими лозунгами, как "Свободу Палестине", "Германия финансирует, Израиль сбрасывает бомбы", "Остановите истребление народа".

Между тем организаторы акции заявили в мегафон, что хотят "мирно жить вместе с евреями". Кроме того, прозвучало высказывание: "Мы не являемся сторонниками террористических организаций и не одобряем убийства в Израиле".

Хотя мероприятие и было заявлено как "марш в молчании", временами его участники вели себя очень громко и даже агрессивно, констатируют журналисты агентства dpa. Так, демонстранты освистывали встречающиеся на пути шествия филиалы сети американских ресторанов быстрого питания и кафе. Со своей стороны полиция неоднократно указывала собравшимся на недопустимость противозаконных лозунгов.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 12 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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