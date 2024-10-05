В Берлине - акции солидарности с Израилем и палестинцами

На пропалестинской акции на площади Александерплац целенаправленно привлекались к произнесению противоправных лозунгов дети, которых нельзя привлечь к ответственности, заявила полиция.

За два дня до первойгодовщины масштабной атаки на Израиль, совершенной палестинской террористической группировкой ХАМАС, в Берлине параллельно прошли крупные акции солидарности с Израилем и жителями сектора Газа. Порядок во время акций в субботу, 5 октября, охраняли почти 500 сотрудников правоохранительных органов, сообщила полиция в X.

Произраильская акция в районе Митте

Демонстрация в поддержку Израиля состоялась в районе Митте в центре Берлина. По оценке полиции, в ней участвовали около 650 человек. Некоторые из участников пришли с флагами Израиля. Кроме того, у демонстрантов был большой баннер с лозунгом акции "Против антисемитского Интернационала".

Проведению демонстрации попыталась помешать группа из примерно 20 человек, которые были остановлены полицейскими. В настоящее время проверяется, были ли эти люди представителями пропалестинского лагеря. Других происшествий зафиксировано не было, акция завершилась во второй половине дня, сообщила полиция.

На акции против войны в секторе Газа целенаправленно использовали детей

В тот же день в районе Темпельхоф близ управления полиции прошла пропалестинская акция. По данным полиции, вначале в ней участвовали около 500 человек, позже число участников превысило 1000. Они прошли шествием через район Кройцберг к Бранденбургским воротам. Среди прочего демонстранты критиковали поставки немецкого оружия Израилю и обвиняли полицейских в жестких действиях против пропалестинских выступлений.

В еще одной пропалестинской акции под названием "Остановите войну", состоявшейся во второй половине дня 4 октября на площади Александерплац, участвовали около 100 человек, порядок охраняли 400 полицейских. По данным полиции, собравшиеся выкрикивали антиизраильские лозунги, правоохранители потребовали от организаторов призвать участников к сдержанному поведению. Начато расследование по подозрению в оскорбительных действиях и использовании символики антиконституционных и террористических организаций, указывается далее в заявлении.

Кроме того, ведется расследование в отношении матери выступившего на митинге 11-летнего ребенка, которая подозревается в нарушении своих обязанностей по заботе и воспитанию. По мнению полиции, участники акции "Остановите войну" преднамеренно использовали детей младше 14 лет для произнесения речей и лозунгов противоправного содержания, поскольку их нельзя привлечь за это к уголовной ответственности.

Новые демонстрации 6 и 7 октября

Еще одна массовая акция протеста против войны в секторе Газа состоялась в Гамбурге, в ней также участвовали сотни человек. Демонстрация прошла без инцидентов, передает dpa.

6 октября по всей Германии ожидаются новые демонстрации солидарности с Израилем и палестинцами. По данным Федерального ведомства по охране конституции, центром протестов станет Берлин.

В годовщину нападения на Израиль, 7 октября, ожидается большое число акций протеста и памятных мероприятий. В этот день в Берлине будут задействованы около 2 тысяч полицейских. Власти объявили, что будут жестко пресекать антисемитские высказывания и действия.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, также уже неоднократно наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.