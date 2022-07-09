 В Берлине новая версия ″Парада любви″ собрала несколько тысяч участников | Новости из Германии о Германии | DW | 09.07.2022

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Германия

В Берлине новая версия "Парада любви" собрала несколько тысяч участников

Демонстранты прошли под звуки техно от бульвара Курфюрстендамм до колонны Победы. По данным полиции, к началу мероприятия собрались около пяти тысяч человек.

Парад Rave the Planet в Берлине, 9 июля 2022 года

Парад Rave the Planet в Берлине, 9 июля 2022 года

В субботу, 9 июля, в Берлине несколько тысяч человек вышли на демонстрацию, которую организовал основатель "Парада любви" (Loveparade) Доктор Мотте - Матиас Рёинг (Matthias Roeingh). В 14.00 участники собрались на бульваре Курфюрстендамм, откуда прошли под звуки техно семикилометровый маршрут к колонне Победы в Тиргартене.

Парад прошел под девизом "Снова вместе"

По данным полиции, к участию в мероприятии, которое обозначили как технопарад Rave the Planet, было заявлено 25 тысяч человек. Правоохранители сообщили, что к началу мероприятия насчитывалось около пяти тысяч демонстрантов.

После двух лет пандемии COVID-19 и спустя почти 20 лет после последнего "Парада любви" в Берлине девизом мероприятия стала фраза "Снова вместе". Организаторы подчеркнули, что новая демонстрация не имеет ничего общего с Loveparade. Рёинг в своей речи отметил, в числе прочего, что выступает за безусловный базовый доход для деятелей искусства и за включение берлинской технокультуры в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО.

Участники парада Rave the Planet в Берлине, 9 июля 2022 года

Полиция к началу мероприятия насчитала около 5000 демонстрантов

"Парады любви" в Берлине и трагедия в Дуйсбурге

Первый парад Маттиас Рёинг вместе с несколькими соратниками организовал в 1989 году под девизом "Мир, радость, блины". Его участниками были 150 молодых людей. Постепенно количество демонстрантов увеличивалось. В 1999-м в немецкой столице был установлен рекорд - 1,5 миллиона рейверов со всего мира. 

До 2006 года "Парад любви", ставший одним из крупнейших технопарадов в мире, проходил в Берлине, с 2007 - в различных городах Рурского региона. В 2010 году на мероприятии, устроенном другими организаторами в Дуйсбурге, в результате давки 21 человек погиб и более 500 получили травмы.

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    Автор: Марина Борисова


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