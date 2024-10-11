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В Берлине проходит встреча Шольца и Зеленского

Кирилл Шестаков
11 октября 2024 г.

Олаф Шольц перед встречей с Владимиром Зеленским в Берлине сообщил, что новый пакет военной помощи Киеву от ФРГ и других союзников будет выделен до конца года.

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Владимир Зеленский и Олаф Шольц
Владимир Зеленский и Олаф Шольц Фото: Ebrahim Noroozi/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в пятницу, 11 октября, напомнил об обещанной Украине обширной военной помощи от западных партнеров на сумму 1,4 миллиарда евро. "Германия продолжает твердо стоять на стороне Украины", - сказал Шольц перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. 

В новый пакет помощи войдут системы противовоздушной обороны, артиллерия и беспилотники, заявил федеральный канцлер. По его словам, дополнительная поддержка Украины должна стать важным "сигналом" для президента РФ Владимира Путина. "Игра на время не сработает. Мы не ослабим нашу поддержку Украины", - отметил глава правительства ФРГ. Финансироваться эта поддержка будут за счет средств, которые Еврокомиссия выделит из поступлений от активов РФ, замороженных в рамках санкций ЕС против Москвы за развязывание войны.

Шольц также согласился с идеей о том, что Россия должна участвовать в следующем украинском "саммите мира". При этом он отметил, что мир в Украине может быть реализован "только на основе международного права", и Германия "не примет условий мира, продиктованных Россией". 

Зеленский обсудил "план победы" с союзниками 

Перед встречей с Шольцем украинский лидер заявил, что представит ему в частном порядке "план победы" Украины. Ранее этот план Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой итальянского правительства Джорджией Мелони.

Берлин - последний пункт в двухдневном турне украинского лидера с целью обсудить с союзниками дальнейшую финансовую и военную поддержку Украины.

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