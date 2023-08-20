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В Берлине акция сторонников Навального "Путин - убийца"

Даниил Сотников | Андрей Шашков
48 мин. назад

Акции, приуроченные к годовщине отравления Алексея Навального, проходят во многих городах мира. В Берлине в ней принимают участие несколько сотен человек.

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Акция "Путин - убийца" в Берлине
Акция "Путин - убийца" в БерлинеФото: Andrey Shashkov/DW

В Берлине в воскресенье, 20 августа, проходят шествие и митинг, приуроченные к годовщине отравления в России политика Алексея Навального. По оценке корреспондента Deutsche Welle, в акции приняли участие порядка 200 человек.

Люди собрались у клиники Charite, куда Навальный был доставлен в 2020 году после отравления. Соратник политика Леонид Волков выступил перед началом шествия с короткой речью. "Здесь произошло чудо, человека достали с того света и сделали символом надежды, и надежда эта жива. И прекрасная Россия будущего нас дождется, и мы ее дождемся", - сказал собравшимся Волков.

Соратник Навального Леонид Волков на акции "Путин - убийца" в Берлине
Соратник Навального Леонид Волков на акции "Путин - убийца" в БерлинеФото: Andrey Shashkov/DW

В руках собравшиеся держали как флаги Германии и Украины, так и бело-голубые флаги российского антивоенного движения. Люди несли плакаты с изображениями российского президента и надписями "Путин -убийца", "Остановите Путина, остановите войну", а также словами поддержки российским политзаключенным. Собравшиеся прошли сначала до российского посольства в центре Берлина, а затем к Бранденбургским воротам, где и состоялся митинг.

Акции "Путин - убийца" прошли по всему миру

Акцию протеста под названием "Путин - убийца" сторонники Навального проводят в городах по всему миру 20 августа - она приурочена к третьей годовщине отравления Навального.

"Путин развязал страшную и самую бессмысленную в XXI веке войну с соседней страной, на которой каждый день гибнут сотни и тысячи человек. Путин - убийца. Давайте скажем об этом настолько громко, насколько возможно", - говорилось в анонсе акции.

Шествия прошли в том числе в Грузии, Эстонии, Германии, Австралии, Новой Зеландии и Франции. В Москве протестующий вышел с плакатом "Свободу Навальному! Нет войне!" на Красную площадь.

В Москве задержали двух протестующих с плакатами "Свободу политическим заключенным", которые стояли в пикетах на Арбате и Красной площади, сообщает "ОВД-Инфо".

Одиночный пикет также прошел в Махачкале.

Смотрите также:

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