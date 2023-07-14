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В Берлине показывают мебель-привидения из библиотек Украины

Дмитрий Вачедин
33 мин. назад

Украинские художницы выставили в Берлине инсталляцию из мебели разрушенных украинских библиотек. Она выкрашена в белый - цвет привидений и воспоминаний.

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Инсталляция в Берлине
Фото: Sofiia Hupalovska/DW

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российской армией в этой стране были разрушены или повреждены сотни учреждений культуры. ЮНЕСКО насчитало не меньше 260 разрушенных музеев, библиотек, памятников, церквей и исторических объектов. Последний пример - дом-музей художницы Полины Райко в оккупированной Херсонской области. В результате наводнения из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС в оккупированной части Херсонской области дом был затоплен, большая часть фресок была уничтожена.

Инсталляция в берлинской библиотеке

Чтобы напомнить об этом, Государственная библиотека Берлина подготовила вместе с посольством Украины и Ukraine Book Institute инсталляцию "Sensitive Content - Разрушенные библиотеки в Украине". Авторами инсталляции, которую можно с 7 июля по 8 октября 2023 года увидеть в выставочном зале Государственной берлинской библиотеки Stabi Kulturwerk, стали художницы София Хупаловская и Дарья Белая. Они собрали мебель из пяти разрушенных российской армией библиотек, включая уничтоженный фугасной бомбой памятник архитектуры 19-го века, в которой располагалась областная библиотека для юношества. Согласно концепции, мебель была покрашена в белую цвет - чтобы она выглядела как привидение, как воспоминание о мирной жизни.

Немецкие власти уже спустя несколько недель после 24 февраля создали специальный фонд "Защита культурных ценностей в Украине" (Kulturgutschutz Ukraine). В Украину были отправлены более 20 контейнеров с помощью для 200 учреждений культуры - электрогенераторы, осушители воздуха, системы сигнализаций. "Путинский режим ведет свою преступную войну не только против гражданского населения, но и против культурной идентичности Украины. Очевидно украинская культура должна исчезнуть", - заявила госминистр по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот (Claudia Roth).

Берлинская инсталляция должна напомнить о том, чего стоит украинской культуре продолжающаяся война.

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