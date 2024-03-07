В Берлине переосмыслили "Золотого петушка"

"Кири-ку-ку! Царствуй, лежа на боку", - в Берлине поставили сюрреалистического "Золотого петушка". Знаменитую оперу Римского-Корсакова, созданную по сказке Пушкина, показывают в Komische Oper. Австралийский режиссер Барри Коски отказался от политических аллюзий и превратил пушкинскую сатиру на монархию в бред дряхлеющего царя.

Без политики: как в Берлине переосмысляют оперу "Золотой петушок"

Сцена превращена в поле, и все ее пространство, кроме извилистой дороги, полностью занято сухой растительностью по пояс. В правом углу возвышается голое узловатое дерево, подходящий насест для монструозного кровожадного человекоподобного Золотого петушка (его играет актер Даниэль Даниэла Юррета Охеда, а партию исполняет российская оперная певица Юлия Музыченко).

Эта декорация останется без изменений на протяжении всех трех актов. Не будет царской опочивальни (Дадон будет спать прямо в кустах), поля битвы с шатром Шемаханской царицы, куполов и стольного града. Сценография Руфуса Дидвишуса вдохновлена работами живописца и графика Альфреда Кубина, чьи произведения часто описывали фантастический мир снов и видений. В постановке оперы Барри Коски все события происходят в воображении царя Дадона. Это подчеркивается мистической атмосферой действия и неожиданными фантазийными визуальными решениями. Войско царя Дадона - двуногие кони в подвязках, балет в космических серебряных одеждах исполняет сумасшедшую смесь из современных танцев, твиста и кабаре, сам царь Дадон - смешной, нелепый, жалкий - появляется на сцене в грязных подштанниках и майке.

Лаконичность декораций компенсируется яркими абсурдистскими костюмами авторства Виктории Бер. Мудрец переоблачается из женского платья во фрак, Шемаханская царица носит головной убор из перьев метровой длины и одета в "голое платье" кинодив 1930-х годов, а народ в последнем акте выряжен в разноцветные парики, гиперболические кафтаны и неоновые платья.

Великолепный бас Дадона (Дмитрий Ульянов/ Александр Рославец) составляет чувственный дуэт с колоратурным сопрано Шемаханской царицы (Ксения Прошина, певица родом из Самары, живущая в Париже). В роли мудреца выступает Джеймс Крышак (James Kryshak), ему достается сложная задача - сам Римский-Корсаков описывал вокальный диапазон этого персонажа как "tenore altino" (очень высокий тенор). Дирижер и музыкальный руководитель постановки - Джеймс Гаффиган.

Опера создавалась до войны России в Украине, и авторы постановки не предлагают соответствующих аллюзий. Напротив, режиссер Барри Костки подчеркивает, что стремился отойти от русского фольклора и исторических параллелей.

"Мне хотелось переосмыслить произведение таким образом, чтобы оно было доступно и нерусской аудитории, незнакомой с сюжетом и сатирическими элементами, поэтому я искал новую эстетическую и театральную форму", - рассказывает он.

В то время, как сюжеты произведений Пушкина и Римского-Корсакова сосредоточены на политической сатире, Барри Коски ставит в центр постановки фигуру царя.

"Дадон для меня - одинокий мужчина средних лет в периоде кризиса среднего возраста, - говорит режиссер. - Дадон - потерянный одинокий клоун, что придает ему определенную экзистенциальность, которую я очень люблю. Царя Дадона, каким мы его изображаем, никогда не увидишь на сцене в России. На нашей сцене нет великого народа, нет славы и блеска".

Цензура в разные времена

Опера "Золотой петушок" была написана Римским-Корсаковым в 1907 году и стала последним сочинением композитора. На сцене он ее так и не увидел. Едкую сатиру на монархию, где глупый царь не в состоянии управлять царством, теряет сыновей, сам отдает страну в руки врагу, а потом находит бесславный конец, цензура не пропускала. Так, к примеру, в либретто описывался главный персонаж:

"Царь он саном и нарядом,

Раб же телом и душою.

С кем сравним его? С верблюдом

По изгибам странным стана,

По ужимкам и причудам

Он прямая обезьяна".

От композитора требовали внести в текст либретто правки, он не соглашался. На 70 лет ранее у Пушкина были такие же проблемы с публикацией его сказки.

"Цензура не пропустила следующие стихи в сказке моей о Золотом петушке: "Царствуй, лёжа на боку" и "Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок", - писал "солнце русской поэзии" в своем дневнике. В разрешенных к печати публикациях эти места были заменены многоточиями.

Либретто к опере, написанное поэтом и давним соавтором Римского-Корсакова Владимиром Бельским, мало отходит от пушкинского первоисточника. В нем все так же речь идет о царе Дадоне, ленивом и глупом властителе, которому мудрец дарит волшебного Золотого петушка. У магической птицы есть способность предсказывать войну. Когда петушок в первый раз издает тревожный крик "Кири-ку-ку! Берегись, будь начеку!", на войну отправляются сыновья Дадона, чтобы никогда уже не вернуться. Во второй раз Дадон вынужден сам возглавить войско. В ратной степи он находит погибших сыновей, но быстро забывает о них, околдованный Шемаханской царицей, ради которой и сложили головы с плеч царские отпрыски. Дадон забывает о чести и роде и предлагает прекрасной чаровнице свое царство. В последнем акте к царю является мудрец и просит отдать ему Шемаханскую царицу в награду за Золотого петушка. Дадон убивает мудреца, и тут же сам находит свою смерть - Золотой петушок клюет его в темя. Народ стенает и плачет: "Как же будем без царя?". Хоть этот правитель и был никудышным, по-другому жить люди-рабы не умеют.

Какое впечатление опера "Золотой Петушок" произвела на зрителя

После окончания двухчасового представления пожилая пара изысканно одетых немцев - Сара и Ульрих - не торопясь, обсуждают постановку на ступенях здания Komische Oper:

"Мы хорошо знаем эту оперу. И хотим сказать, что эта постановка достойная. Удивительно, что режиссеры до сих пор ставят этот спектакль в новых прочтениях. Коски нашел какие-то новые формы. Очень хорошо пел царь Дадон, экспрессивно, ярко. Оркестр выше всяких похвал". Вопрос об отмене русской культуры их удивляет: "Разве Римский-Корсаков - это русская культура? Это часть мировой, которую отменить невозможно". Русское семейство - папа, мама, сын с женой и дочь школьница - переехало в Германию полгода назад. На русскую оперу родители повели своих детей, "чтобы не забывали, откуда они", - говорит зритель. "Мне очень понравилось, - говорит мама, - но я в Москве тоже часто ходила в оперу. А вот Аня классику не любит и все время сидела, дергала меня, спрашивала, когда конец". Аня красноречиво закатывает глаза.

"Мне не понравилось, что на сцене все время одно и то же, - после уговоров начинает перечислять она. - Это же про царя, я ждала, что там будут царские палаты, красивые виды, костюмы. Смотреть было не на что. И музыка была монотонной, и играла слишком громко, половину голосов было не слышно. Непонятные старинные стихи, хоть и на русском. Хор пел с акцентом, не разобрать слов. В конце, когда все вышли в криповых нарядах, стало интереснее".

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