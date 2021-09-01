В Берлине открыт центр ВОЗ по предупреждению пандемий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила в Германии Центр по предупреждению пандемий и эпидемий с целью улучшить готовность к возможному распространению опасных заболеваний в мире. На церемонии открытия, состоявшейся в Берлине в среду, 1 сентября, присутствовали канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Германия выделила на создание научного узла 84 млн евро.

Центр будет обрабатывать миллиарды данных, в том числе касающиеся здоровья животных, болезней, миграции населения и последствий изменения климата. Тем самым ВОЗ стремится выявлять закономерности на ранней стадии и создавать сценарии угроз с помощью компьютерного моделирования. В организации особо выделили необходимость при новых пандемиях принимать меры гораздо раньше, чем в случае с COVID-19, и не позволить патогену распространиться по планете.

В числе учредителей - клиника Charité

Центр располагается на территории клиники Charité, которая выступила одним из учредителей. В будущем у него появится собственный кампус в берлинском районе Кройцберг.

Мировое сообщество недостаточно быстро отреагировало на распространение вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. Между тем с начала пандемии эта инфекция выявлена более чем у 217 млн жителей планеты, свыше 4,5 млн больных скончались, около 195 млн выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений (более 39 млн) и летальных исходов (свыше 640 тысяч) приходится на США.

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