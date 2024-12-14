В Берлине - 2500 человек на контршествии против ультраправых

Около 2500-3000 человек вышли на контршествия против демонстрации правых радикалов в берлинских районах Фридрихсхайн и Лихтенберг.

Около 2500-3000 человек вышли на контршествия против демонстрации правых радикалов в районах Фридрихсхайн и Лихтенберг в Берлине. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщили агентства epd и dpa.

По данным полиции, к ультраправым присоединились 60-65 человек. Их митинг стартовал у станции Осткройц. Изначально предполагалось, что шествие пройдет по Ригерштрассе, где сильны позиции леворадикалов, но в итоге власти выступили против этого. Конечной точкой стал мост в районе Лихтенберг. Демонстрация проходила под лозунгом "За право и порядок: против левого экстремизма и политически мотивированного насилия". Инициаторы из "Альянса действий Берлина" первоначально ожидали около 500 человек.

Против демонстрации было зарегистрировано 14 контрмероприятий, главным образом митинги и контршествия. Полиция следила за тем, чтобы представители обеих групп не пересекались.

Обыски у вероятных сторонников правоэкстремистов

В октябре в германских федеральных землях Берлин и Бранденбург полиция провела обыски у вероятных сторонников правоэкстремистских организаций.

Рейды были связаны с расследованием в отношении девяти молодых людей в возрасте от 16 до 23 лет, поддерживающих связь с организациями Jung und Stark ("Молодые и сильные") и Deutsche Jugend voran ("Немецкая молодежь на первом плане"). Прокуратура оценивает их как правоэкстремистские. Следствие полагало, что подозреваемые напали на мужчину, который был одет в футболку с символикой левого движения Antifa, и избили незнакомого.

Молодых людей обвиняли в разбойническом шантаже, причинении опасных телесных повреждений, воровстве с применением оружия и нарушениях закона о хранении оружия, писал еженедельник Der Spiegel. По результатам операции был задержан и помещен в камеру предварительного заключения 23-летний мужчина, проживавший в общине Вандлиц в районе Бранденбурга Барним, - вероятный сторонник неонацистских взглядов. По данным газеты Der Tagesspiegel, он занимал руководящую позицию в организации Deutsche Jugend voran.