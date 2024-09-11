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В Берлине чаще всего воруют автомобили

Марина Борисова
11 сентября 2024 г.

В Германии выросло число краж транспортных средств. Самый высокий риск для автовладельцев - в немецкой столице.

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Кража автомобиля. Символическое изображение
В 2023 году в Германии было похищено 14585 автомобиляФото: Robert Kneschke/Zoonar/picture alliance

Число похищений транспортных средств, совершенных злоумышленниками, в Германии выросло. Прирост за 2023 год составил 20 процентов. Больше всего краж было зарегистрировано в Берлине. Общая цифра похищенных в прошлом году автомобилей, которые были застрахованы, превысила 14,5 тысячи. Новые данные в среду, 11 сентября, представил Германский союз страховщиков.

Каждая третья кража приходится на Берлин

По данным организации, общий ущерб вырос до 310 миллионов евро. В региональном сравнении немецкой столице по числу краж автомобилей нет равных в стране. "Берлин остается столицей угонщиков автомобилей, при чисто математическом расчете получается, что здесь каждые два часа пропадают автомобили", - цитирует немецкие информационные агентства главу Германского союза страховщиков Йорга Азмуссена (Jörg Asmussen). "При пересчете на всю страну выходит, что сейчас каждый третий случай кражи автомобиля приходится на Берлин", - приводит он неутешительную статистику по преступлениям.

На юге Германии ситуация с кражами авто более спокойная

Всего в 2023 году в Берлине было похищено 4266 полностью застрахованных автомобилей. Это почти на 50 процентов больше, чем в предыдущем периоде. Для сравнения: на севере страны в Гамбурге было украдено 853 автомобиля, в самой густонаселенной земле Северном Рейне - Вестфалии - примерно три тысячи, а в Мекленбурге - Передней Померании -  всего 181.

В южных регионах число краж исчисляется сотнями: в Баварии злоумышленники украли 596 машин, в Баден-Вюртемберге - 574. Однако и на юге наблюдается тенденция к увеличению числа случаев краж. В среднем каждый пострадавший получил страховые выплаты в размере 21,5 тысячи евро. Наиболее популярны у воров SUV из класса внедорожники.

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