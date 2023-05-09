В Берлин привезли греко-буддистский микс из Узбекистана

В берлинском музее показывают сокровища таинственного Кушанского царства. Их до сих пор никогда не вывозили за пределы Узбекистана.

Сразу в двух (правда, стоящих друг напротив друга) столичных музеях открылась выставка "Археологические сокровища Узбекистана. От Александра Македонского до Кушанского царства". Продлится она до середины января 2024 года, а чтобы ее найти, надо прийти в берлинский Новый музей (кстати, тут находится знаменитый бюст Нефертити) или недавно построенную футуристичную Галерею Джеймса Симона. Выставка разделена на две части, но переход из одной в другую занимает всего пару минут.

Часть первая (неудачная) - Македонский

Концепция выставки ясна и наглядна: первая ее часть (в Новом музее) посвящена знаменитому походу грека Александра Македонского на восток, где он, покорив персов, завоевал территорию современного Узбекистана. Зрителей тут встречает очень эффектно рассеченный надвое (видна только нижняя половина лица) бюст императора.

Бюст Александра Македонского в начале выставки Фото: Dmitry Vachedin/DW

За ним - громадная, на пару десятков метров, карта, на которой красными столбиками указан маршрут армии императора: условно говоря, от Греции до Узбекистана. Разглядывать карту, если честно, не очень удобно, потому можно сразу перейти к экспонатам эпохи Македонского, которые тут оказываются не привезенными из экзотических мест, а вытащенными на свет из запасников берлинских музеев. В общем, на первую часть выставки сложно потратить более 10 минут.

Часть вторая (удачная) - Кушанское царство

Важной и по-настоящему уникальной является вторая часть - в подвале Галереи Джеймса Симона. Тут представлены древности из загадочного Кушанского царства, существование которого историки признали только к середине XIX века, сопоставив, в основном, китайские источники и сохранившиеся монеты. Это царство существовало около трехсот лет в самом начале нашей эры на территории современных северной Индии, Пакистана, Афганистана и Узбекистана. Оно было ираноязычным и, самое интересное, буддистским.

Кушанский князь в колпаке Фото: Dmitry Vachedin/DW

И тут можно вспомнить первую часть выставки и поход в эти края греков. Александр Македонский принес сюда эллинистическую культуру, которая тут прекрасно сохранилась, смешавшись с местным буддизмом во что-то по-настоящему уникальное. Именно ради этих экспонатов (некоторые из которых впервые покинули родину) на эту выставку и стоит сходить.

Вы способны представить себе изображения Будды, как будто выполненные античными скульпторами - с правильными пропорциями тела и вниманием к складкам одежды? А царей в диковинных колпаках, конные статуи кочевников и громадных железных змей мистического предназначения? Примерно это вас тут и ждет. Перед нами предстает мультикультурный и мультирелигиозный (не стоит забывать и про зороастризм, и про индуизм) регион, предстает тем более наглядно, что на стенах тут показывают отличные видеоролики со съемок раскопок и 3d-модели старинных городов.

Сочетание буддизма и эллинизма Фото: Dmitry Vachedin/DW

Слабые места

Если говорить о слабых местах выставки, то это, к сожалению, тексты - написанные сухо и запутанно, скорее в постсоветских музейных традициях, а не в берлинских, где кураторы в последние годы неоднократно показывали готовность к экспериментам. Плохо и с интеракцией. "Насколько важна религия в вашей жизни?" - задает вопрос доска в последнем зале, на которой можно прилепить листок с ответом. "Я вышел из церкви, но спиритуальность для меня важна", - отвечает кто-то вежливый и сердобольный.

Фото: Dmitry Vachedin/DW

Конечно, непросто приходится той выставке, которая открывается буквально в двух лестницах от бюста Нефертити, но на этот раз экспонаты, кажется, соответствуют самому высокому уровню. А остальное дорисует воображение - в конце концов, о загадочном царстве не так уж и много известно даже ученым.

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