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Штаб-квартира и логотип ЦРУФото: picture-alliance/dpa
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В США заявили о встрече главы ЦРУ с коллегой из РФ в Анкаре

Ольга Лебедева
27 мин. назад

Представитель Белого дома сообщил, что Уильям Бернс передаст главе российской разведслужбы сообщение о последствиях применения ядерного оружия. По данным CNN, в Анкару приехал Нарышкин.

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс приехал в Анкару, чтобы встретиться с коллегой из российской разведслужбы, сообщил в понедельник, 14 ноября, представитель Белого дома. Бернс намерен передать главе российской спецслужбы сообщение о последствиях любого применения ядерного оружия Россией, говорится в заявлении.

"Он не ведет никаких переговоров. Он не обсуждает урегулирование войны в Украине", - цитирует Reuters заявление американского чиновника, предоставившего эту информацию на условиях анонимности. Он также заявил, что глава ЦРУ также поднимет вопрос о делах находящихся в заключении в России американцев.

Встреча с Нарышкиным

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на представителя совета по национальной безопасности США сообщил, что глава ЦРУ встречается в Анкаре с директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным. Встреча является частью усилий Вашингтона "по коммуникации с Россией в области управления рисками", указал собеседник издания. По его словам, темами встречи являются задержанные в РФ граждане США, а также управление ядерными рисками и рисками стратегической стабильности. Собеседник CNN также указал, что Бернс "не ведет никаких переговоров".

Ранее российская газета "Коммерсант" со ссылкой на источник написала о переговорах в Анкаре 14 ноября между российской и американской делегациями. С этой целью в Турцию прилетел Нарышкин, указало издание. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг это сообщение.

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