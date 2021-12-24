В Белом доме говорят об отсутствии договоренностей о переговорах Путина и Байдена

В Белом доме заявили, что "окончательных договоренностей" по вопросу о переговорах президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина в начале 2022 года в Женеве по проектам договоров о безопасности, которые были направлены в Вашингтон и странам-членам НАТО Москвой, пока не достигнуто. Соответствующее заявление сделала в четверг, 23 декабря, на брифинге пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

"На данный момент нет окончательной договоренности о месте или времени проведения встречи", - подчеркнула она. На уточняющий вопрос одного из журналистов Псаки указала, что в Вашингтоне ранее ожидали "переговоров в начале января", однако на данном этапе стало очевидно, что стороны "еще не определились с деталями".

"Мы работаем в направлении" дипломатического решения, продолжила пресс-секретарь Белого дома. Она подтвердила, что российская сторона выдвинула ряд предложений. "С некоторыми мы согласны, с некоторыми - нет", констатировала Дженнифер Псаки. "Мы также согласны, что дипломатические беседы - это правильный путь для продвижения вперед", - резюмировала она.

"Агрессия на украинской границе и воинственная риторика - односторонние"

До этого, 22 декабря, Псаки на брифинге заявила, что у Вашингтона нет "агрессивных намерений" в отношении РФ. По ее словам, у Соединенных Штатов "существует открытая линия для дипломатических дискуссий и взаимодействия с Россией", которые США "рассчитывают и надеются" продолжить. "Агрессия, которую мы наблюдаем на украинской границе, и воинственная риторика - односторонние, думаю, что каждый может видеть это", - добавила тогда пресс-секретарь Белого дома.

Видео саммит Путина и Байдена

Во время видеосаммита 7 декабря президент США Джозеф Байден пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину "жесткими санкциями, в том числе экономическими" в случае военной эскалации конфликта с Украиной. Байден выразил "глубокую обеспокоенность" как американской администрации, так и союзников США, вызванную стягиванием российских войск к границе с Украиной.

Позднее Владимир Путинтакже прокомментировал саммит с Байденом. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Москве корреспондент газеты "Коммерсант" Андрей Колесников спросил главу Кремля о возможном нападении России на Украину. Путин назвал этот вопрос "провокационным" и уклонился от прямого ответа на него. "Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе", - заявил он.

Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО

На минувшей неделе Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО и предложила альянсу отказаться от ведения военных действий в странах, соседствующих с Россией. Соответствующие положения МИД включил в проекты договоров о безопасности, которые были направлены в Вашингтон и странам-членам НАТО. США заявили, что диалог с Москвой по гарантиям безопасности возможен лишь в условиях деэскалации у границ Украины и в координации с европейскими союзниками и партнерами.

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