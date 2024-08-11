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В Белграде - тысячи протестующих против литиевого рудника

Екатерина Венкина
11 августа 2024 г.

Демонстранты скандировали "Rio Tinto - убирайся из Сербии" и "Нет - добыче", прошли маршем по городу. Часть из них заблокировала движение поездов.

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Протесты в Белграде против литиевого рудника в Сербии
Протесты в Белграде (10 августа)Фото: Alexander Dzyuba/TASS/picture alliance

Тысячи протестующих в субботу, 10 августа, вышли на улицы Белграда в знак несогласия с планируемым запуском британо-австралийским концерном Rio Tinto литиевого рудника вблизи Горне Неделице в Сербии.  Демонстранты в центре Белграда сначала скандировали "Rio Tinto - убирайся из Сербии" и "Нет - добыче", а затем прошли маршем по городу, указало агентство AFP.

Позднее на главном железнодорожном вокзале они перекрыли пути и заблокировали движение. По данным МВД Сербии, число митингующих колебалось от 24 до 27 тыс.

Глава министерства Ивица Дачич пригрозил делами "всем нарушителям". Как уточнило dpa, в последние дни против проекта митинговали в более чем 40 городах страны.

Евросоюз и Сербия подписали соглашение о поставках лития

В июле ЕС и Сербия подписали соглашение о поставках лития из этой страны. На церемонии принятия документа 19 июля присутствовал канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). ФРГ и Евросоюз хотят использовать поставки для снижения зависимости от Китая.

Для Белграда проект означает рост доходов государства и инвестиции и рабочие места. Кроме того, он предполагает сближение с ЕС, рассматривающим Сербию как кандидата на вступление.

Экологи боятся загрязнения грунтовых вод тяжелыми металлами

Вместе с тем экологи критикуют предстоящую работу рудника, поскольку добыча лития загрязняет грунтовые воды тяжелыми металлами и может представлять опасность для местных жителей. Порядка 18 тыс. обитателей Ядарской долины на западе Сербии, многие из которых задействованы в сельском хозяйстве, видят в проекте экзистенциальную угрозу.

Президент Сербии Александар Вучич говорил, что разработки могут начаться уже в 2028 году.

В конце июня ассоциация "Не дамо Jadar!" дала правительству Сербии срок до 10 августа, чтобы принять закон, запрещающий геологические исследования и добычу лития и бора в Сербии. Члены ассоциации предупредили, что в противном случае перейдут к блокировке железнодорожных путей и автомобильных дорог, как уже делали в прошлом.

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