В Белграде прошел крупнейший с начала протестов митинг

По словам организаторов, на очередную акцию протеста против фальсификаций на парламентских выборах в столице Сербии пришли 10 тысяч человек.

В столице Сербии Белграде в субботу, 30 декабря, прошла крупнейшая за последние недели акция протеста против результатов выборов в стране, сообщает агентство AFP. Несколько тысяч сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" прошли маршем по центру города до здания Конституционного суда, где была установлена сцена для проведения митинга.

По словам организаторов акции, в ней приняли участие 10 тысяч человек. Протест стал продолжением 24-часовой блокады улиц в правительственном квартале Белграда, организованной студентами из движения "Борьба".

Как передает телеканал N1, организаторы протестов заявили, что продолжать акции у здания избирательной комиссии больше "нет смысла", поскольку там никого нет, но после Нового года протесты продолжатся в виде подобных акций.

В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках

В субботу более чем на 30 избирательных участках по всей стране проходит повторное голосование на парламентских выборах, правом голоса могут воспользоваться 19,5 тысячи человек. Выборы проводятся повторно на тех избирательных участках, на которых было невозможно утвердить результаты голосования 17 декабря, и там, где результаты были аннулированы из-за выявленных нарушений.

Протестующие требуют полностью аннулировать результаты выборов и объявить проведение новых.

Партия Вучича объявила себя победителем на выборах

Ежедневные акции протеста продолжаются в Сербии после парламентских выборов, которые прошли 17 декабря. Правящая Сербская прогрессивная партия (SNS) президента Александара Вучича одержала на них победу, получив около 47 процентов голосов, оппозиционная партия "Сербия против насилия" набрала 23 процента.

На следующий день после голосования международная миссия наблюдателей, включающая представителей ОБСЕ, Европарламента и Европейского совета, сообщила о ряде нарушений на избирательных участках, в частности о случаях насилия, покупки голосов и вброса в урны поддельных бюллетеней. Вучич отвергает обвинения в фальсификации. В избиркоме Сербии также заявили, что не обнаружили ее признаков.

Начавшиеся в ответ протесты продолжаются уже вторую неделю. Их кульминацией стали беспорядки в Белграде в воскресенье, 24 декабря, когда сотни демонстрантов попытались ворваться в здание столичной горадминистрации, некоторые из них били стекла в здании. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ, десятки человек были задержаны.

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