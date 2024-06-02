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В Белграде проводятся повторные выборы в горсовет

Евгений Жуков
2 июня 2024 г.

После обвинений в фальсификациях на декабрьских выборах и массовых протестов сербские власти назначили проведение повторного голосования. Наблюдатели заявляют о нарушениях в ходе предвыборной кампании.

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Предвыборный плакат в Белграде
Предвыборный плакат в БелградеФото: Ivan Djerkovic/DW

Спустя почти полгода после прошедших в Сербии парламентских и местных выборов, результаты которых вызвали массовые протесты и обвинения в фальсификациях в адрес властей, в десятках муниципалитетов по всей стране в воскресенье, 2 июня, проводится повторное голосование.

Выборы проходят в сербской столице Белграде, городах Нови-Сад и Ниш, а также в десятках других населенных пунктов.

Неправительственная организация CRTA (Center for Research, Transparency and Accountability), выступающая за демократическую культуру и занимающаяся наблюдением за выборами, выявила нарушения в ходе подготовки к новому голосованию: по ее данным, на избирателей оказывалось давление, а для проведения партийных кампаний использовались государственные средства.

Партия Вучича объявила себя победителем на выборах

После проведения 17 декабря 2023 года выборов в Сербии, победителем на которых была объявлена правящая Сербская прогрессивная партия (SNS) президента Александара Вучича, международная миссия наблюдателей сообщила о ряде нарушений на избирательных участках, в частности о случаях насилия, покупки голосов и вброса в урны поддельных бюллетеней. По официальным данным, Сербская прогрессивная партия получила 49 из 110 мест в городском совете Белграда, а оппозиционная коалиция "Сербия против насилия" - 43 места.

В стране поднялась волна протестов против фальсификаций, акции проводились каждый день. 24 декабря сотни демонстрантов попытались ворваться в здание столичной горадминистрации, некоторые из них били стекла в здании. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ, десятки человек были задержаны. В конце декабря студенты из движения "Борьба" организовали 24-часовую блокаду улиц в правительственном квартале Белграда.

30 декабря более чем на 30 избирательных участках по всей стране прошло повторное голосование на парламентских выборах - там, где было невозможно утвердить результаты голосования 17 декабря или где результаты были аннулированы из-за выявленных нарушений. Однако протестующие требовали полностью аннулировать результаты выборов и объявить проведение новых.

Президент Вучич отвергает обвинения в фальсификациях. В избиркоме Сербии также заявили, что не обнаружили их признаков.

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